  • Дмитрий Кузнецов: «Российским игрокам не нужно уезжать в Европу, пока не закончится СВО. Захарян уехал, итог вы видите сами. Нужно сначала зарекомендовать себя здесь, стать мужиком»
33

Дмитрий Кузнецов: «Российским игрокам не нужно уезжать в Европу, пока не закончится СВО. Захарян уехал, итог вы видите сами. Нужно сначала зарекомендовать себя здесь, стать мужиком»

Дмитрий Кузнецов: российским футболистам не нужно уезжать в Европу до конца СВО.

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о возможных трансферах российских игроков в европейские клубы. 

— Не хочется ничего пока говорить, например, про Кисляка. Он здорово играет. Но о дальнейших перспективах говорить пока трудно. Когда ты думаешь об одном, то обязательно произойдет другое. Нужно ждать и смотреть, как он будет развиваться дальше, как они с Бариновым друг к другу притрутся.  

— Этим летом ему нужно уезжать в Европу, если поступит достойное предложение?

— Я думаю, что российским футболистам вообще не нужно уезжать в Европу, пока не закончится СВО. Вот Захарян уехал, итог вы видите сами. Нужно же понимать, что там все по-другому. Нужно сначала зарекомендовать себя здесь, стать мужиком и в 23-24 года уже ехать в Европу, – сказал Кузнецов. 

33 комментария
Аааа, так вот почему у Захаряна куча травм
Ответ funnynerd21
Аааа, так вот почему у Захаряна куча травм
И Сафонову там руку сломали
Ответ funnynerd21
Аааа, так вот почему у Захаряна куча травм
СВО или мужиком не стал?
Логические связи покинули этого господина
Ответ Вячеслав Пустохин
Логические связи покинули этого господина
Наверно на будущее лижет!
Да что ты такое несёшь?!))
Сам понял что сказал,маразматик?!
А вот Овечкин, несмотря на то, что ещё не закончилось, шайб наколотил уйму. Это как то по разному работает у футболистов и хоккеистов?
Ответ agentkuper
А вот Овечкин, несмотря на то, что ещё не закончилось, шайб наколотил уйму. Это как то по разному работает у футболистов и хоккеистов?
Нет, Овечкину зуб сломали, а Бобровского вообще заставили драться!
> Я думаю, что российским футболистам вообще не нужно уезжать в Европу, пока не закончится СВО. Вот Захарян уехал, итог вы видите сами. Нужно же понимать, что там все по-другому.

И какая связь между СВО и Захаряном? Или после завершения СВО (в строгом соответствии с планом, разумеется) все настолько похорошеет, что и наши футболисты будут успешнее в Европе выступать?
Ответ Вечно в бане
> Я думаю, что российским футболистам вообще не нужно уезжать в Европу, пока не закончится СВО. Вот Захарян уехал, итог вы видите сами. Нужно же понимать, что там все по-другому. И какая связь между СВО и Захаряном? Или после завершения СВО (в строгом соответствии с планом, разумеется) все настолько похорошеет, что и наши футболисты будут успешнее в Европе выступать?
Все резко вдруг мужиками станут.
А если мужиком уже стал, а СВО всё не кончается?
При чём здесь СВО!??
Ответ Recreated
При чём здесь СВО!??
Не дают, СВОлочи европейские, играть!
Ответ Recreated
При чём здесь СВО!??
Комментарий удален пользователем
Бедного Захаряна держат в плену и истязают.
Утром выпил день свободен, можно интервью раздавать
