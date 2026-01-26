Дмитрий Кузнецов: «Российским игрокам не нужно уезжать в Европу, пока не закончится СВО. Захарян уехал, итог вы видите сами. Нужно сначала зарекомендовать себя здесь, стать мужиком»

Дмитрий Кузнецов: российским футболистам не нужно уезжать в Европу до конца СВО.

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о возможных трансферах российских игроков в европейские клубы.

— Не хочется ничего пока говорить, например, про Кисляка . Он здорово играет. Но о дальнейших перспективах говорить пока трудно. Когда ты думаешь об одном, то обязательно произойдет другое. Нужно ждать и смотреть, как он будет развиваться дальше, как они с Бариновым друг к другу притрутся.

— Этим летом ему нужно уезжать в Европу, если поступит достойное предложение?

— Я думаю, что российским футболистам вообще не нужно уезжать в Европу, пока не закончится СВО. Вот Захарян уехал, итог вы видите сами. Нужно же понимать, что там все по-другому. Нужно сначала зарекомендовать себя здесь, стать мужиком и в 23-24 года уже ехать в Европу, – сказал Кузнецов.