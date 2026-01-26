Фердинанд заступился за Кэррика: «Набрал 6 очков против «Сити» и «Арсенала»! И говорят, что ему не следует тренировать «МЮ»? Какого хрена? Невероятное неуважение»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заступился за главного тренера команды Майкла Кэррика, который в двух матчах во главе команды обыграл «Манчестер Сити» (2:0) и «Арсенал» (3:2).
«Мне говорят: что бы Майкл Кэррик ни делал, ему не следует давать возможность тренировать «Манчестер Юнайтед». Хотя две недели назад ситуация была плачевной. Команда стала объектом насмешек – это был полный провал.
Кэррик пришел, поднял воротник своего длинного тренча и сказал: «Ребята, идите за мной. Мы создадим структуру, которая будет соответствовать тем игрокам, которые у нас есть. Против нас будет сложно играть. Мы будем усердно работать. Кстати, мои первые две игры – против «Манчестер Сити» и «Арсенала».
И он набрал шесть очков!
И мне говорят, мол, что бы Кэррик ни делал, ему не следует предоставлять возможность тренировать «Манчестер Юнайтед». Какого хрена? С чего люди это берут?
Это невероятное неуважение. Говорить: «Что бы этот человек ни делал, он не заслуживает тренировать «Манчестер Юнайтед». На каком основании вы это говорите? Безумие», – заявил Рио Фердинанд в подкасте Rio Reacts.
