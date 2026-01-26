  • Спортс
  • Фердинанд заступился за Кэррика: «Набрал 6 очков против «Сити» и «Арсенала»! И говорят, что ему не следует тренировать «МЮ»? Какого хрена? Невероятное неуважение»
65

Фердинанд заступился за Кэррика: «Набрал 6 очков против «Сити» и «Арсенала»! И говорят, что ему не следует тренировать «МЮ»? Какого хрена? Невероятное неуважение»

Рио Фердинанд поддержал Майкла Кэррика.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заступился за главного тренера команды Майкла Кэррика, который в двух матчах во главе команды обыграл «Манчестер Сити» (2:0) и «Арсенал» (3:2).

«Мне говорят: что бы Майкл Кэррик ни делал, ему не следует давать возможность тренировать «Манчестер Юнайтед». Хотя две недели назад ситуация была плачевной. Команда стала объектом насмешек – это был полный провал.

Кэррик пришел, поднял воротник своего длинного тренча и сказал: «Ребята, идите за мной. Мы создадим структуру, которая будет соответствовать тем игрокам, которые у нас есть. Против нас будет сложно играть. Мы будем усердно работать. Кстати, мои первые две игры – против «Манчестер Сити» и «Арсенала».

И он набрал шесть очков!

И мне говорят, мол, что бы Кэррик ни делал, ему не следует предоставлять возможность тренировать «Манчестер Юнайтед». Какого хрена? С чего люди это берут?

Это невероятное неуважение. Говорить: «Что бы этот человек ни делал, он не заслуживает тренировать «Манчестер Юнайтед». На каком основании вы это говорите? Безумие», – заявил Рио Фердинанд в подкасте Rio Reacts.

Кин о Кэррике: «Не подходит для работы в «МЮ», нужен тренер сильнее и статуснее. Любой может выиграть два матча»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
65 комментариев
Вчерашние слова Кина - это типичная зависть, тут не надо семь пядей во лбу иметь.
Ответ Томатный сок с пивом
Вчерашние слова Кина - это типичная зависть, тут не надо семь пядей во лбу иметь.
"На его месте должен быть я" как оно есть.
Ответ Томатный сок с пивом
Вчерашние слова Кина - это типичная зависть, тут не надо семь пядей во лбу иметь.
Кин,вчера,так же сказал,что; после двух матчей давать Кэррику такой клуб как МЮ,безумие. И он прав,два матча,а все уже назначают его.
Неужели адекватный комментарий от легенды клуба, браво Рио!
Ответ G@mb1t
Неужели адекватный комментарий от легенды клуба, браво Рио!
помню как эта сестричка поливала топаря сульшера даже после успехов, так что с выводами я бы не спешил. у респектующих фердинанду короткая память
Голос умного в толпе идиотов
Ответ Real_v_dushe
Голос умного в толпе идиотов
Рио просто не претендовал на место главного тренера, куда Кэррика взяли, вот и не обижается теперь, как другие)
Ответ Real_v_dushe
Голос умного в толпе идиотов
Тоже считаешь что физруку Арбелоа нужно тренировать после позора с Альбасете где его бывший электрик унизил?
Мне кажется как бы дальше не сложилось у Кэррика фанаты за этот бальзам на сердце от двух побед над этими командами должны быть благодарны.) Отдрючить таких друзей дорогого стоит.)
Поддерживаю каждую строчку.
Особенно вот это:
"Что бы этот человек ни делал, он не заслуживает тренировать «Манчестер Юнайтед». На каком основании вы это говорите? Безумие"
Ответ Мельников Михаил
Поддерживаю каждую строчку. Особенно вот это: "Что бы этот человек ни делал, он не заслуживает тренировать «Манчестер Юнайтед». На каком основании вы это говорите? Безумие"
Не все тянут большой топ клуб с его давлением тренировать,вот что это значит, свежий пример Алонсо ,а ещё пример Эмери в псж и Артета в арсенала,не все тянут такое, Артета вообще монолитно действовал когда его каждый пинал после 3 поражений подряд и упущенных очков на финише,для работы в таких клубах нужен характер,никто не знает как поведет себя Каррик когда рано или поздно у мю будет спад или 2 поражения подряд и его начнут винить
Это твои бывшие одноклубники, Невилл Кин Скоулз Батт нынче только языком работают…
Ответ Aidos9419
Это твои бывшие одноклубники, Невилл Кин Скоулз Батт нынче только языком работают…
Да Скоулз не гнал на Кэррика, он чисто по Личе прошёлся, но потом извинился в другом посте. Кин и Невилл они да, на Кэррика гонят)))
Некоторых ветеранистых ветеранов умом не понять. И это не только к МЮ относится.
Хоть кто-то из легенд МЮ оказался с головой на плечах.
Рио красавец, не стал поддерживать маразматиков в виде Кина и Невилла.
Чем то легенд Спартака напоминает... Вообще, сменщики неплохо справляются. МЮ реально не плох, оказывается, если игрокам дать удобные для них позиции и роли, а не прививать философию, то можно добиваться результата и внятной игры. Сити и Арсенал на хорошем ходу были, и если первый матч можно списать на отсутствие обороны у горожан, то канониры в полном порядке были. К Реалу тоже подобное подходит, остался только Франк😁
Ответ ГолосГетто
Чем то легенд Спартака напоминает... Вообще, сменщики неплохо справляются. МЮ реально не плох, оказывается, если игрокам дать удобные для них позиции и роли, а не прививать философию, то можно добиваться результата и внятной игры. Сити и Арсенал на хорошем ходу были, и если первый матч можно списать на отсутствие обороны у горожан, то канониры в полном порядке были. К Реалу тоже подобное подходит, остался только Франк😁
Да пришел Кэрик сделал нормальную схему которую понимают имеющиеся футболисты и они снова заиграли, чудо конечно.
