Лапорта об уходе Дро из «Барсы»: «Неприятная ситуация. У нас было другое соглашение, но агент сказал, что мы не можем его выполнить»
Жоан Лапорта высказался о ситуации с Дро Фернандесом.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном уходе Дро Фернандеса из клуба.
Ранее сообщалось, что 18-летний полузащитник близок к переходу в «ПСЖ».
«Мы прокомментируем это, когда все будет окончательно оформлено. Он объявил, что не останется. Это неприятная ситуация.
Это было неожиданностью. Мы договорились о другом решении по будущему Дро, когда ему исполнится 18 лет, и, к нашему удивлению, его агент сказал нам, что мы не можем выполнить наше соглашение. Мы постараемся, чтобы все сложилось наилучшим образом в интересах «Барсы», – сказал Лапорта.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
Хочет идти по пути Морибы и Симмонса его право. Для кого бабло важнее клуба, пусть валят из Барсы. У каждого свои приоритеты в жизни
слушай ну у Сомонса в отличии от этих двух, не было вариантов , он былребенком за которого все решили родители.
Да не было у него шансов при Фермине, Гави и Ольмо. Надо было уходить, только не в ПСЖ а в клуб уровня Пабло Торе, там он смог бы расти и развиваться и через пару лет сменить Ольмо, когда ему было бы 32.
да сколько же можно рассусоливать информацию об уходе из Барсы парнишки с сомнительным будущим? Да кто он такой , что бы о нем столько говорить?
Очень талантливый футболист, его даже Флик высоко котировал, который не так охотно подпускает молодежь к старту
Уход Дро обозначил проблемы сохранения в клубах молодых игроков. Мало того, что он предал Флика и Барсу, так еще и ушел к Иуде Энрике и прямому конкуренту ЛЧ - ПСЖ. Потому и тема сильно обсуждается. Остальное (получит ли игровое время и как себя покажет в стане соперника) покажет время
Если он выйдет на уровень Хави Сиомнса, то это безусловно потеря. Недоработали Лапоть и Деко
Именно так и есть. Энрике не зря его звал.
Не доработали в чём? В Испании есть ограничения по числу игроков до 18, которым ты большие отступные можешь прописать, а продлеваться он не хотел, потому что посчитал слишком большой конкуренцию. Очевидно, что тут пацана родители и агент надоумили свалить за бОльшими деньгами.
Очередное полено пиарят как могут. Раздули из футболиста глубокого резерва такую интригу.
Очередное полено пиарят как могут. Раздули из футболиста глубокого резерва такую интригу.
вот и я о том же
Пусть уходит незаменимых нет
