  • Лапорта об уходе Дро из «Барсы»: «Неприятная ситуация. У нас было другое соглашение, но агент сказал, что мы не можем его выполнить»
31

Лапорта об уходе Дро из «Барсы»: «Неприятная ситуация. У нас было другое соглашение, но агент сказал, что мы не можем его выполнить»

Жоан Лапорта высказался о ситуации с Дро Фернандесом.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном уходе Дро Фернандеса из клуба. 

Ранее сообщалось, что 18-летний полузащитник близок к переходу в «ПСЖ». 

«Мы прокомментируем это, когда все будет окончательно оформлено. Он объявил, что не останется. Это неприятная ситуация.

Это было неожиданностью. Мы договорились о другом решении по будущему Дро, когда ему исполнится 18 лет, и, к нашему удивлению, его агент сказал нам, что мы не можем выполнить наше соглашение. Мы постараемся, чтобы все сложилось наилучшим образом в интересах «Барсы», – сказал Лапорта. 

