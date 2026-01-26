  • Спортс
Бокоев из «Акрона» о тратах: «Бывает, 60 тысяч в месяц трачу. Крупные разовые расходы сюда не входят. Квартиру клуб оплачивает, ем на базе. Машину не присматриваю – пешком комфортно»

Марат Бокоев заявил, что тратит 60 тысяч рублей в месяц.

Защитник «Акрона» Марат Бокоев ответил на вопрос о том, сколько денег тратит в месяц.

– Когда готовился к интервью, резанула твоя фраза про то, что живешь ты на 40-50 тысяч рублей в месяц. Это как?

– А что тут удивительного? Ну, бывает, 60 тысяч трачу. Естественно, сюда не входят какие‑то крупные разовые расходы, когда покупаю себе бутсы, например, или кроссовки.

На быт мне зачем больше? В месяц бывает три выезда, когда я полностью на обеспечении клуба. То есть десять дней я вне Тольятти.

Квартиру мне тоже клуб оплачивает, ем я на базе. 50 тысяч – это сходить в ресторан, купить еще какие‑то мелочи.

– Остальное куда?

– Перечисляю родителям.

Для некоторых удивление, но на самом деле многие так в футболе делают, особенно молодые. Есть по той же «Казанке» несколько приятелей, которые также живут. Может, не родителям, а сами куда‑то откладывают.

– А как же машина?

– Мне пока и пешком комфортно. У меня в Тольятти все недалеко.

Да и прав пока нет, поэтому и машину не присматриваю. Как только права появятся, буду думать, но это у меня среди приоритетов сейчас далеко не на первом месте, – сказал Марат Бокоев.

за"перечисляю родителям" сотни лайков от меня.
Для 24 лет необычно скромные взгляды и запросы. Даже тачку не хочет
Воспитали так в семье значит
Ну так то на хотелки и развлечения немного и тратит! Учитывая, что сейчас в магазин сходить чисто молочко, хлеб, колбаса, сыр уже 1,5 тыр
Вот молодец. Если не мажорить и жить на базе, реально можно уложиться в 50-60 штук
Прям как Бакаев, тот тоже перечислял родителям
На чипсы со вкусом краба хватает
