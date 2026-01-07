Президент «Страсбура» об уходе Росеньора в «Челси»: «Это не было запланировано, никто этого не желал. Лиэм хотел в АПЛ – пришлось сесть и поговорить»
Президент «Страсбура» Марк Келлер высказался о переходе Лиэма Росеньора в «Челси».
После новости об уходе главного тренера Келлер подвергся резкой критике со стороны болельщиков, отмечает Le Parisien.
«Это не было запланировано, никто этого не хотел, но раз уж это случилось, а это наша работа, мы должны адаптироваться. У нас всегда одна и та же цель, которая совершенно ясна и о которой я всем говорю: достичь более высокого уровня.
Когда вы сталкиваетесь с тренером, у которого есть возможность перейти в хорошую команду АПЛ, будь то «Челси» или кто-то еще, приходится сесть и поговорить. Дело в том, что Лиэм Росеньор хотел перейти в Премьер-лигу.
И наша ответственность – воспользоваться возможностью привлечь очень хорошего тренера и продолжить наше развитие», – заявил Келлер на пресс-конференции.
После ухода Росеньора «Страсбур» возглавил бывший тренер «Вулверхэмптона» и «Борнмута» Гари О′Нил.
Напомним, французский клуб принадлежит американскому консорциуму BlueCo, который также владеет «Челси».