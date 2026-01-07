Президент «Страсбура» об уходе Росеньора в «Челси»: «Это не было запланировано, никто этого не желал. Лиэм хотел в АПЛ – пришлось сесть и поговорить»

Президент «Страсбура» о Росеньоре в «Челси»: не хотели его ухода, он хотел в АПЛ.

Президент «Страсбура » Марк Келлер высказался о переходе Лиэма Росеньора в «Челси ».

После новости об уходе главного тренера Келлер подвергся резкой критике со стороны болельщиков, отмечает Le Parisien.

«Это не было запланировано, никто этого не хотел, но раз уж это случилось, а это наша работа, мы должны адаптироваться. У нас всегда одна и та же цель, которая совершенно ясна и о которой я всем говорю: достичь более высокого уровня.

Когда вы сталкиваетесь с тренером, у которого есть возможность перейти в хорошую команду АПЛ , будь то «Челси» или кто-то еще, приходится сесть и поговорить. Дело в том, что Лиэм Росеньор хотел перейти в Премьер-лигу.

И наша ответственность – воспользоваться возможностью привлечь очень хорошего тренера и продолжить наше развитие», – заявил Келлер на пресс-конференции.

После ухода Росеньора «Страсбур» возглавил бывший тренер «Вулверхэмптона» и «Борнмута» Гари О′Нил .

Напомним, французский клуб принадлежит американскому консорциуму BlueCo, который также владеет «Челси».