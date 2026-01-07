Матч окончен
«Наполи» не выиграл у «Вероны» – 2:2. Ди Лоренцо сравнял счет на 82-й, гол Хейлунда отменили
«Наполи» сыграл вничью с «Вероной».
«Наполи» поделил очки с «Вероной» (2:2) в 19-м Серии А.
Матч проходил на «Стадио Диего Армандо Марадона».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
Уже на 10-й минуте счет открыл защитник гостей Мартин Фресе. На 27-й нападающий Гифт Орбан отличился с пенальти.
На 54-й хавбек Скотт Мактоминей отыграл один мяч. На 72-й забил форвард Расмус Хейлунд, но гол был отменен при помощи ВАР. На 82-й защитник Джованни Ди Лоренцо сравнял счет.
«Наполи» набрал 38 очков и сейчас занимает 3-е место в таблице. «Верона» имеет 13 баллов и идет 18-й.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
