  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Наполи» не выиграл у «Вероны» – 2:2. Ди Лоренцо сравнял счет на 82-й, гол Хейлунда отменили
9

«Наполи» не выиграл у «Вероны» – 2:2. Ди Лоренцо сравнял счет на 82-й, гол Хейлунда отменили

«Наполи» сыграл вничью с «Вероной».

«Наполи» поделил очки с «Вероной» (2:2) в 19-м Серии А.

Матч проходил на «Стадио Диего Армандо Марадона».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 10-й минуте счет открыл защитник гостей Мартин Фресе. На 27-й нападающий Гифт Орбан отличился с пенальти.

На 54-й хавбек Скотт Мактоминей отыграл один мяч. На 72-й забил форвард Расмус Хейлунд, но гол был отменен при помощи ВАР. На 82-й защитник Джованни Ди Лоренцо сравнял счет.

«Наполи» набрал 38 очков и сейчас занимает 3-е место в таблице. «Верона» имеет 13 баллов и идет 18-й.

Серия А Италия. 19 тур
7 января 17:30, Стадио Диего Армандо Марадона
Наполи
Завершен
2 - 2
Верона
Матч окончен
87’
Ньяссе   Сердар
87’
Орбан   Москера
  Ди Лоренцо
82’
78’
Брадарич   Нельссон
Ланг   Лукка
76’
75’
Белла-Кочап
64’
Сарр   Жиоване
Элмаз   Марьянуччи
62’
Мигель Гутьеррес   Спинаццола
55’
  Мактоминей
54’
52’
Брадарич
2тайм
Перерыв
28’
Орбан
27’
  Орбан
16’
  Фресе
Наполи
Милинкович-Савич, Буонджорно, Ррахмани, Ди Лоренцо, Ланг, Элмаз, Мигель Гутьеррес, Мактоминей, Лоботка, Политано, Хейлунд
Запасные: Марьянуччи, Приско, Лукка, Мерет, Контини-Барановский, Жезус, Спинаццола, Оливера, Де Кьяра
1тайм
Верона:
Монтипо, Валентини, Белла-Кочап, Нуньес, Фресе, Бернед, Гальярдини, Ньяссе, Брадарич, Орбан, Сарр
Запасные: Эль-Мусрати, Ойегоке, Чам, Харруи, Нельссон, Эбосс, Кастанос, Тоньоло, Сантьяго, Сердар, Жиоване, Москера, Перилли, Слотсагер
Подробнее

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Что безумнее: увольнение Марески из «Челси» или Аморима из «МЮ»?33525 голосов
АморимМанчестер Юнайтед
МарескаЧелси
Оба одинаково!премьер-лига Англия
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoНаполи
logoВерона
онлайны
logoсерия А Италия
logoМартин Фресе
logoГифт Орбан
logoСкотт Мактоминей
logoРасмус Хейлунд
logoДжованни Ди Лоренцо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
В отеле, где отравилась академия Зобнина, заболели и учащиеся челябинской футбольной школы: «Более 80 юных игроков оказались в очаге кишечной инфекции, а власти бездействуют»
2 минуты назад
«Жирона» связалась насчет аренды тер Стегена. «Барса» готова покрыть значительную часть зарплаты вратаря
15 минут назад
Агент Жерсона об уходе игрока из «Зенита»: «Он хочет попытаться попасть в заявку Бразилии на ЧМ и выиграть титулы с «Крузейро»
35 минут назад
Винисиус не уедет в Саудовскую Аравию, он хочет остаться в Европе. Переход в «Челси» не исключен, но не в январе (ESPN)
49 минут назад
Смертельно больной 33-летний экс-хавбек «Челси» и Бельгии U21 Мусонда: «Осталось несколько дней, состояние критическое. У меня была прекрасная юность, и я бы еще многое мог сделать»
57 минут назад
Оуэн о Дьокереше: «Не хватает класса для важных матчей. Он может быть хорош против «Бернли», когда не получает отпора, но если бы завтра был финал ЛЧ, то вряд ли он вышел бы в старте»
сегодня, 16:23
Отец Жерсона получит 675 тысяч евро за переход сына из «Зенита» в «Крузейро» – часть от суммы трансфера. Другим посредникам выплатят еще 2 млн (ESPN)
сегодня, 16:18
Жерсон о переходе в «Крузейро»: «Спасибо руководству за приложенные усилия. Я счастлив»
сегодня, 16:04
Кубок Африки. 1/4 финала. Мали против Сенегала, Марокко сыграет с Камеруном
сегодня, 16:00Live
Только два тренера выиграли ЛЧ и ЧМ. Висенте дель Боске и...?
сегодня, 16:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Ямаль – лучший игрок Ла Лиги в декабре
2 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема играет с «Аль-Холудом», в субботу «Аль-Ахли» Мареза встретится с «Аль-Охдудом»
16 минут назадLive
Лалас о непопадании Венесуэлы на ЧМ в США: «У нее есть заботы поважнее. Желаю, чтобы все стало лучше как на поле, так и за его пределами»
20 минут назад
Семин о Патриарших прудах: «Очень красивый район. Хорошие модные кафешки, молодежь интересная, радостная. Если видишь кого-то на понтах, не общайся с ними»
37 минут назад
Лапорта о реванше за поражение от «Реала» в Ла Лиге: «Хочу победить и завоевать Суперкубок. Я относительно спокоен, если сыграем как с «Атлетиком», то можем беспокоиться только о себе»
42 минуты назад
Игорь Ледяхов: «Даю 50% на возвращение России в турниры в 2026-м. Сами видите, что американцы переодеваются»
59 минут назад
«Ювентус» пытается подписать Бернарду Силву как свободного агента (La Stampa)
сегодня, 16:34
Киву – лучший тренер декабря в Серии А. «Интер» выиграл все 3 матча лиги
сегодня, 16:32
Валерий Овчинников о «Спартаке»: «Настораживает характер Карседо. Психологически он нервный, прыгающий по бровке»
сегодня, 15:59
Росеньор о «Челси»: «Давление – это привилегия. Мне хорошо платят, многие хотели бы оказаться на моем месте»
сегодня, 15:57