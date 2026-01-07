«Зенит» не продал Жерсона «Крузейро» за 27 млн евро. Петербуржцы требуют 30 млн (Дан Абреу)
«Зенит» готов продать Жерсона за 30 миллионов евро.
Позиции «Зенита» и «Крузейро» по трансферу Жерсона сблизились.
Как сообщает журналист Дан Абреу, петербуржцы отказались продавать полузащитника за 27 миллионов евро и требуют 30 млн. Если бразильский клуб примет встречное предложение, переговоры успешно завершатся.
Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые требовали 40 млн евро за игрока.
Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года за 25 млн евро. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 12 матчей и забил 1 гол. Статистику 28-летнего бразильца можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Дана Абреу
