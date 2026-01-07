  • Спортс
  «Зенит» не продал Жерсона «Крузейро» за 27 млн евро. Петербуржцы требуют 30 млн (Дан Абреу)
«Зенит» не продал Жерсона «Крузейро» за 27 млн евро. Петербуржцы требуют 30 млн (Дан Абреу)

«Зенит» готов продать Жерсона за 30 миллионов евро.

Позиции «Зенита» и «Крузейро» по трансферу Жерсона сблизились. 

Как сообщает журналист Дан Абреу, петербуржцы отказались продавать полузащитника за 27 миллионов евро и требуют 30 млн. Если бразильский клуб примет встречное предложение, переговоры успешно завершатся. 

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые требовали 40 млн евро за игрока. 

Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года за 25 млн евро. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 12 матчей и забил 1 гол. Статистику 28-летнего бразильца  можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Дана Абреу
