«Зенит» не продал Жерсона «Крузейро» за 27 млн евро. Петербуржцы требуют 30 млн (Дан Абреу)

«Зенит» готов продать Жерсона за 30 миллионов евро.

Позиции «Зенита » и «Крузейро » по трансферу Жерсона сблизились.

Как сообщает журналист Дан Абреу, петербуржцы отказались продавать полузащитника за 27 миллионов евро и требуют 30 млн. Если бразильский клуб примет встречное предложение, переговоры успешно завершатся.

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые требовали 40 млн евро за игрока.

Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года за 25 млн евро. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 12 матчей и забил 1 гол. Статистику 28-летнего бразильца можно найти здесь .