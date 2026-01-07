У Кигана обнаружен рак. Двукратный обладатель «Золотого мяча» проходит лечение
У Кевина Кигана диагностирован рак.
Бывшему нападающему «Ливерпуля», «Ньюкасла», «Саутгемптона», «Гамбурга», «Сканторпа» и сборной Англии Кевину Кигану диагностирован рак.
Как сообщили в «Ньюкасле», недавно экс-футболист был госпитализирован из-за продолжающихся проблем с животом. У него выявили онкологическое заболевание, 74-летний Киган будет проходить лечение.
Семья двукратного обладателя «Золотого мяча» (1978, 1979) отказалась от более подробных комментариев.
Киган играл на профессиональном уровне с 1968 по 1985 год. Он завоевал 9 трофеев с «Ливерпулем», включая три титула в АПЛ и Кубок европейских чемпионов, а также выиграл чемпионат и Кубок Германии с «Гамбургом».
После завершения карьеры футболиста он тренировал «Ньюкасл», «Фулхэм», сборную Англии и «Манчестер Сити».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Ньюкасла»
