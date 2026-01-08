«Интер» обыграл «Парму» – 2:0. Димарко и Тюрам забили, гол Бонни отменили

«Интер» победил «Парму».

«Парма » дома уступила «Интеру » (0:2) в 19-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Эннио Тардини».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 42-й минуте счет открыл защитник гостей Федерико Димарко .

На 94-й забил форвард миланцев Анж-Йоан Бонни , но гол был отменен при помощи ВАР из-за игры рукой. На 98-й окончательный счет установил нападающий Маркус Тюрам .

«Интер» набрал 42 очка и сохраняет лидерство в таблице.

