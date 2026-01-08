Матч окончен
«Интер» обыграл «Парму» – 2:0. Димарко и Тюрам забили, гол Бонни отменили
«Интер» победил «Парму».
«Парма» дома уступила «Интеру» (0:2) в 19-м туре Серии А.
Матч проходил на стадионе «Эннио Тардини».
Матч проходил на стадионе «Эннио Тардини».
На 42-й минуте счет открыл защитник гостей Федерико Димарко.
На 94-й забил форвард миланцев Анж-Йоан Бонни, но гол был отменен при помощи ВАР из-за игры рукой. На 98-й окончательный счет установил нападающий Маркус Тюрам.
«Интер» набрал 42 очка и сохраняет лидерство в таблице.


