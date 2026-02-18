  • Спортс
66

Трент об инциденте с Винисиусом: «Позор. Это затмило собой игру и его потрясающий гол. Это отвратительно, такому нет места ни в футболе, ни в обществе»

Трент об инциденте с Винисиусом: это отвратительно, позор для футбола.

Защитник «Реала» Трент Александер-Арнолд осудил оскорбления в адрес одноклубника Винисиса Жуниора.

В первом стыковом матче Лиги чемпионов «Реал» одержал выездную победу над «Бенфикой» со счетом 1:0. Игру останавливали во 2-м тайме после того, как Винисиус обвинил форварда соперника Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной».

«Я думаю, что произошедшее, – позор для футбол. Это затмило собой игру, а также его потрясающий гол.

Вини уже несколько раз сталкивался с подобным на протяжении своей карьеры. Испортить такой вечер для нашей команды – это позор.

Этому нет места ни в футболе, ни в обществе. Это отвратительно», – сказал Александер-Арнолд в послематчевом интервью.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
66 комментариев
Это он надеюсь про глумление над символикой клуба, какого размера нужно иметь мозг, чтобы такое учудить. Ямаля это тоже касается, чужие стадионы и фанатов нужно уважать, иначе они тебя с дерьмом сожрут.
Ответ cukken
Это он надеюсь про глумление над символикой клуба, какого размера нужно иметь мозг, чтобы такое учудить. Ямаля это тоже касается, чужие стадионы и фанатов нужно уважать, иначе они тебя с дерьмом сожрут.
Если это было имеено глумлением над символикой клуба, то почему сам клуб не высказался? Замес то не с празднования начался (но оно повлияло), а когда в центре поля уже продолжать хотели игру
Ответ cukken
Это он надеюсь про глумление над символикой клуба, какого размера нужно иметь мозг, чтобы такое учудить. Ямаля это тоже касается, чужие стадионы и фанатов нужно уважать, иначе они тебя с дерьмом сожрут.
Барсаглоры ущемились танцу Винисиуса, хотя это стандартные бразильские танцы, которые танцевали и танцуют сотни футболистов уже десятки лет. Да и желтую дали вообще не за это, это видно по трансляции.

Просто им нужно выдумать искусственный повод, чтобы перевернуть все с ног на голову и сделать вид, что Винисиус тут виноват. И делается все это умышленно и не в первый раз. Но не прокатит. И ты сам это знаешь. Что нет никакого оскорбления клуба и тд.

Ты просто хочешь, чтобы игрок Мадрида был плохим и виноватым. И ради этого готов на эти дешевые манипуляции. Не зря ты куккен натуральный) Олд куккен)
https://youtube.com/shorts/npl33Z5ztME?si=WvddpMglI-LB1nZa
Смотрите хорошенько. Камавинга стоял рядом Вини и он пока ничего не говорил об этом эпизоде. И даже если что-то плохое говорил Престианини то и Каманвинга должен был пойти вместе с Вини. А Мбаппе который стоял за 6-7 вдали от Вини говорит что аргентинец его обзывал 5 раз обезьяной. В том эпизоде даже сам Мбаппе не понимал что вообще происходит. Короче одни лицемеры в Мадриде кроме Камавинги.
Ответ Bunyod Turgunov
https://youtube.com/shorts/npl33Z5ztME?si=WvddpMglI-LB1nZa Смотрите хорошенько. Камавинга стоял рядом Вини и он пока ничего не говорил об этом эпизоде. И даже если что-то плохое говорил Престианини то и Каманвинга должен был пойти вместе с Вини. А Мбаппе который стоял за 6-7 вдали от Вини говорит что аргентинец его обзывал 5 раз обезьяной. В том эпизоде даже сам Мбаппе не понимал что вообще происходит. Короче одни лицемеры в Мадриде кроме Камавинги.
Комментарий скрыт
Ответ fc_a.m.
Комментарий скрыт
А вы откуда узнали что он Барсафан? Что теперь сказать что-то против Реала стало называться быть фаном Барсы?
Вот почему Виня никогда не поедет к арабам даже за миллиард. Там за такие выходки его четвертуют верблюдами.
Ответ Антон Фалафель
Вот почему Виня никогда не поедет к арабам даже за миллиард. Там за такие выходки его четвертуют верблюдами.
Да ладно, аппетитыч вообще клубными шарфами подтирался и с «бородой» живёт без брака. Ничего, пока камни не полетели🤓
Согласен. Кривляние у углового флажка было отвратительно.
Потому что молодой аргентинец охарактеризовал его танцульки как обезьяним кривлянием, а так как это было двусмысленный посыл, те оскорблились именно на расовой почве. Вот и все. Сильно, оч сильно сомневаюсь, что Прести злой расист в свои 20 лет.
Трент решил о себе напомнить? Типа, я не умер, я здесь, в Мадриде?🤣
А мне интересно, как Вонисиус вообще услышал, что ему через футболку сказали, когда во время гудел 60 тысячный стадион.
Но Трент тоже видимо не далёкого ума человек, раз тупо верит на слово.
Ответ Perssey
А мне интересно, как Вонисиус вообще услышал, что ему через футболку сказали, когда во время гудел 60 тысячный стадион. Но Трент тоже видимо не далёкого ума человек, раз тупо верит на слово.
Гудел он у тебя и меня в телевизоре. На поле все отлично слышно
Я бы тоже был бы раз чтоб такого ка Винисиус не было ни в футболе ни в обществе
Этот то куда?🤦🤦🤦
Не провоцируй Винисиус своими празднованием, не отвечай на ответную провокацию, ничего бы не затмило. Но они считают ему можно себя вести провокационно, а другие должны молча наблюдать. Так не бывает. Тоже сделали из провокатора жертву.
Ответ vel
Не провоцируй Винисиус своими празднованием, не отвечай на ответную провокацию, ничего бы не затмило. Но они считают ему можно себя вести провокационно, а другие должны молча наблюдать. Так не бывает. Тоже сделали из провокатора жертву.
Кого провоцируют стандартные бразильские танцы? Их танцуют абсолютно все бразильцы и именно у углового флажка. Ты сам видел сотню этих танцев, а сейчас просто врешь, что это провокация - потому что выгодно
Ответ fc_a.m.
Кого провоцируют стандартные бразильские танцы? Их танцуют абсолютно все бразильцы и именно у углового флажка. Ты сам видел сотню этих танцев, а сейчас просто врешь, что это провокация - потому что выгодно
чем мне-то выгодно? )
Всегда раздражали эти танцы. И не одного меня, судя по реакции общественности. Мало, кто поддерживает бразила. Мало кто считает его жертвой. Почему скандалы всегда с ним, хотя в Реале и многих других команд добрая половина чернокожих игроков?

Почему Каземиро не танцует стандартные бразильские танцы? Роналдо, Ромарио, Ривалдо тоже этим не занимались. Рональдиньо вообще Бернабеу аплодировал. Аплодировал бы ему, если он устраивал такие провокации, как Винисиус? Закидали бы помидорами.

Надо уметь и выигрывать, и проигрывать. Винисиус не умеет ни того, ни другого. А потом строит из себя жертву.
