Трент об инциденте с Винисиусом: «Позор. Это затмило собой игру и его потрясающий гол. Это отвратительно, такому нет места ни в футболе, ни в обществе»

Трент об инциденте с Винисиусом: это отвратительно, позор для футбола.

Защитник «Реала » Трент Александер-Арнолд осудил оскорбления в адрес одноклубника Винисиса Жуниора.

В первом стыковом матче Лиги чемпионов «Реал» одержал выездную победу над «Бенфикой» со счетом 1:0. Игру останавливали во 2-м тайме после того, как Винисиу с обвинил форварда соперника Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной» .

«Я думаю, что произошедшее, – позор для футбол. Это затмило собой игру, а также его потрясающий гол.

Вини уже несколько раз сталкивался с подобным на протяжении своей карьеры. Испортить такой вечер для нашей команды – это позор.

Этому нет места ни в футболе, ни в обществе. Это отвратительно», – сказал Александер-Арнолд в послематчевом интервью.