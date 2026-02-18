Трент об инциденте с Винисиусом: «Позор. Это затмило собой игру и его потрясающий гол. Это отвратительно, такому нет места ни в футболе, ни в обществе»
Защитник «Реала» Трент Александер-Арнолд осудил оскорбления в адрес одноклубника Винисиса Жуниора.
В первом стыковом матче Лиги чемпионов «Реал» одержал выездную победу над «Бенфикой» со счетом 1:0. Игру останавливали во 2-м тайме после того, как Винисиус обвинил форварда соперника Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной».
«Я думаю, что произошедшее, – позор для футбол. Это затмило собой игру, а также его потрясающий гол.
Вини уже несколько раз сталкивался с подобным на протяжении своей карьеры. Испортить такой вечер для нашей команды – это позор.
Этому нет места ни в футболе, ни в обществе. Это отвратительно», – сказал Александер-Арнолд в послематчевом интервью.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
Просто им нужно выдумать искусственный повод, чтобы перевернуть все с ног на голову и сделать вид, что Винисиус тут виноват. И делается все это умышленно и не в первый раз. Но не прокатит. И ты сам это знаешь. Что нет никакого оскорбления клуба и тд.
Ты просто хочешь, чтобы игрок Мадрида был плохим и виноватым. И ради этого готов на эти дешевые манипуляции. Не зря ты куккен натуральный) Олд куккен)
Смотрите хорошенько. Камавинга стоял рядом Вини и он пока ничего не говорил об этом эпизоде. И даже если что-то плохое говорил Престианини то и Каманвинга должен был пойти вместе с Вини. А Мбаппе который стоял за 6-7 вдали от Вини говорит что аргентинец его обзывал 5 раз обезьяной. В том эпизоде даже сам Мбаппе не понимал что вообще происходит. Короче одни лицемеры в Мадриде кроме Камавинги.
Но Трент тоже видимо не далёкого ума человек, раз тупо верит на слово.
Всегда раздражали эти танцы. И не одного меня, судя по реакции общественности. Мало, кто поддерживает бразила. Мало кто считает его жертвой. Почему скандалы всегда с ним, хотя в Реале и многих других команд добрая половина чернокожих игроков?
Почему Каземиро не танцует стандартные бразильские танцы? Роналдо, Ромарио, Ривалдо тоже этим не занимались. Рональдиньо вообще Бернабеу аплодировал. Аплодировал бы ему, если он устраивал такие провокации, как Винисиус? Закидали бы помидорами.
Надо уметь и выигрывать, и проигрывать. Винисиус не умеет ни того, ни другого. А потом строит из себя жертву.