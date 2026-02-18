Зеедорф о словах Моуринью про Винисиуса: «Он совершил ошибку, оправдывая расизм. Нельзя говорить фанатам, что быть расистом нормально, если кто-то танцует или провоцирует»

Зеедорф о словах Моуринью: он совершил большую ошибку, оправдывая расизм.

Кларенс Зеедорф осудил главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью за высказывания в адрес вингера «Реала» Винисиуса Жуниора после матча Лиги чемпионов (1:2).

Винисиус получил желтую карточку на 50-й минуте после празднования своего гола танцем с угловым флагом между ног и конфликта с Джанлукой Престианни . Бразилец заявил, что форвард «Бенфики» назвал его «обезьяной» . Матч приостанавливали в соответствии с протоколом борьбы с расизмом.

По окончании встречи португальский тренер заявил : «Что-то не так, потому что это происходит на каждом стадионе. На стадионе, где играет Винисиус, всегда что-то случается».

«Я думаю, он [Жозе Моуринью] все еще на эмоциях. На мой взгляд, сегодня он совершил большую ошибку, оправдывая расистские оскорбления, и я не говорю, что сегодня случилось именно это, но он упомянул кое-что еще.

Он сказал, что такое случается, куда бы ни приехал Винисиус. То есть он говорит, что когда Винисиус провоцирует тебя, быть расистом – это нормально, и я думаю, это очень неправильно.

Мы никогда, ни при каких обстоятельствах не должны оправдывать расистские оскорбления. И Винисиусу надоело такое неоправданное поведение со стороны людей.

Я знаю, что Моуринью в глубине души согласился бы со мной, но, к сожалению, он выразился несколько неуместно, я считаю. Потому что мы не должны говорить людям на домашнем стадионе, что если кто-то танцует или что-то в этом роде, то это нормально – быть расистом», – сказал экс-полузащитник «Реала » после матча.