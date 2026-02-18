  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Зеедорф о словах Моуринью про Винисиуса: «Он совершил ошибку, оправдывая расизм. Нельзя говорить фанатам, что быть расистом нормально, если кто-то танцует или провоцирует»
8

Зеедорф о словах Моуринью про Винисиуса: «Он совершил ошибку, оправдывая расизм. Нельзя говорить фанатам, что быть расистом нормально, если кто-то танцует или провоцирует»

Зеедорф о словах Моуринью: он совершил большую ошибку, оправдывая расизм.

Кларенс Зеедорф осудил главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью за высказывания в адрес вингера «Реала» Винисиуса Жуниора после матча Лиги чемпионов (1:2).

Винисиус получил желтую карточку на 50-й минуте после празднования своего гола танцем с угловым флагом между ног и конфликта с Джанлукой Престианни. Бразилец заявил, что форвард «Бенфики» назвал его «обезьяной». Матч приостанавливали в соответствии с протоколом борьбы с расизмом.

По окончании встречи португальский тренер заявил: «Что-то не так, потому что это происходит на каждом стадионе. На стадионе, где играет Винисиус, всегда что-то случается».

«Я думаю, он [Жозе Моуринью] все еще на эмоциях. На мой взгляд, сегодня он совершил большую ошибку, оправдывая расистские оскорбления, и я не говорю, что сегодня случилось именно это, но он упомянул кое-что еще.

Он сказал, что такое случается, куда бы ни приехал Винисиус. То есть он говорит, что когда Винисиус провоцирует тебя, быть расистом – это нормально, и я думаю, это очень неправильно.

Мы никогда, ни при каких обстоятельствах не должны оправдывать расистские оскорбления. И Винисиусу надоело такое неоправданное поведение со стороны людей.

Я знаю, что Моуринью в глубине души согласился бы со мной, но, к сожалению, он выразился несколько неуместно, я считаю. Потому что мы не должны говорить людям на домашнем стадионе, что если кто-то танцует или что-то в этом роде, то это нормально – быть расистом», – сказал экс-полузащитник «Реала» после матча.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Independent
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoБенфика
logoВинисиус Жуниор
logoвысшая лига Португалия
дискриминация
logoЛига чемпионов УЕФА
болельщики
logoКларенс Зеедорф
стадионы
logoДжанлука Престианни
logoЖозе Моуринью
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Роналдиньо танцевал. Был черным. Ему Бернабеу аплодировал. Винисиуса ненавидели б даже будь он белым
Ответ Chuha-Motibg
Роналдиньо танцевал. Был черным. Ему Бернабеу аплодировал. Винисиуса ненавидели б даже будь он белым
На Бернабеу нет таких комплексов, а игроки адекватные.
если что-то выглядит как утка, кривляется как утка, визжит как утка
ну вы поняли...
Комментарий удален модератором
Ответ Reshetnikov Nikita
Комментарий удален модератором
Не надо всех судить по себе.
Ответ Вячеслав Соболевский
Не надо всех судить по себе.
Он сообщил судье о оскорблениях , и не стал участвовать в перепалке. Что тогда ему нужно было сделать, слушая оскорбления от мелкого аргентинки по вашему ?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Фламенго» о Винисиусе: «Его танец – чистая радость, это свойственно ему. Расизм нельзя считать нормой»
18 февраля, 10:10
Трент об инциденте с Винисиусом: «Позор. Это затмило собой игру и его потрясающий гол. Это отвратительно, такому нет места ни в футболе, ни в обществе»
18 февраля, 10:01
Бразильская федерация о скандале с Винисиусом: «Выражаем солидарность с жертвой очередного акта расизма. Вини, ты не одинок, активация протокола – пример мужества и достоинства»
18 февраля, 08:40
Престианни о Винисиусе: «Я не оскорблял его на расовой почве, он неправильно истолковал услышанное. Жаль было слышать угрозы от игроков «Реала»
18 февраля, 08:27
Рекомендуем
Главные новости
Сон Хын Мин: «Месси – лучший игрок с футбольной точки зрения. Очевидно, он на другом уровне относительно остальных»
3 минуты назад
Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Локомотив», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» обыграл «Барс»
4 минуты назад
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
23 минуты назад
«Ювентус» – «Комо». 0:2 – Войвода и Какре забили. Онлайн-трансляция
27 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
38 минут назадLive
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 47 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
38 минут назад
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
40 минут назад
«Челси» – «Бернли». 1:0 – Жоао Педро забил на 4-й. Онлайн-трансляция
48 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Бернли», «Манчестер Сити» против «Ньюкасла»
52 минуты назадLive
Милнер установил рекорд по матчам в АПЛ – 654. 40-летний хавбек «Брайтона» опередил Бэрри
52 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
6 минут назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
13 минут назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
55 минут назадLive
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
57 минут назад
«Бавария» – «Айнтрахт». 2:0 – Кейн и Павлович забили. Онлайн-трансляция
58 минут назадLive
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Вратарь «Барсы» Гарсия о камбэке с «Атлетико»: «Если хорошо начнем, быстро забьем, это вполне реально. Мы не должны сходить с ума и пытаться забить второй гол раньше первого»
сегодня, 14:18
Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»
сегодня, 14:15
У «Челси» появился титульный спонсор – компания из сферы ИИ. Лондонцы играли без рекламы на футболке с начала сезона
сегодня, 13:55Фото
Рекомендуем