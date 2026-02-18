  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Фламенго» о Винисиусе: «Его танец – чистая радость, это свойственно ему. Расизм нельзя считать нормой»
17

«Фламенго» о Винисиусе: «Его танец – чистая радость, это свойственно ему. Расизм нельзя считать нормой»

«Фламенго» о Винисиусе: его танец – чистая радость, расизм нельзя считать нормой.

«Фламенго», родной клуб Винисиуса Жуниора, отреагировал на расистский скандал в первом стыковом матче Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом».

Игру останавливали во 2-м тайме после того, как Винисиус обвинил Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Форвард «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

«То, с чем сталкивается Винисиус, касается не только футбола. Это о мальчике, который мечтал, боролся, преодолел множество трудностей, чтобы оказаться там, где он сейчас. Больно видеть, как на кого-то нападают просто за то, кем он является.

Его танец – это чистая радость. Это спонтанно. Это свойственно ему. Расизм недопустим. Он причиняет боль. И его нельзя считать нормой.

Вини, ты не одинок. Мы понимаем тебя, мы поддерживаем тебя, мы с тобой», – говорится в сообщении «Фламенго».

«Обезьяна» или «педики»: что на самом деле сказали Винисиусу?

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Фламенго»
logoВинисиус Жуниор
logoБенфика
дискриминация
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoвысшая лига Португалия
logoФламенго
logoДжанлука Престианни
logoвысшая лига Бразилия
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Танцуй перед своими одноклубниками в поле, а не рядом с угловым флажком перед трибунами с болельщиками команды соперника. Это , как раз, самая что ни на есть провокация
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Танцуй перед своими одноклубниками в поле, а не рядом с угловым флажком перед трибунами с болельщиками команды соперника. Это , как раз, самая что ни на есть провокация
Вы в футбол не играли и Вам не понять этих эмоций
Ответ Real_v_dushe
Вы в футбол не играли и Вам не понять этих эмоций
А уж когда видишь палку, которая сделала из наших предков человека, эмоции вообще через край бьют. Так возбуждаешься, «аж кушать не можешь»©️
Боже ж мой, ну хватит. Какать тоже норма, пусть он сядет и флажка, и сделает свое дело. Чистое проявление мальчика будет.
Это провокация, а не танец
Вот по этому в игре его и назвали так, как назвали. Нормальные люди перед чужими болельщиками так голы не празднуют. Так свою радость показывают именно те, кем Винициуса и назвали!
А вот и подоспела бразильская поддержка, чистая радость с флажком соперника между ног, нет не оскорбление, просто так радуется Вини, ничего особенного)))
дрюкать палку это "свойственно ему"?
ну тогда какие ещё вопросы - вероятно про это арг ему и сказал :)
Чистая радость сношения чужего флага
Комментарий удален модератором
Ответ Hella black
Комментарий удален модератором
а ты причём тут?
Ответ Влад Аронофски
а ты причём тут?
Тыкать будешь в зеркало
Выложили бы еще ролики с такой "чистой радостью" Вини после забитого гола...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Трент об инциденте с Винисиусом: «Позор. Это затмило собой игру и его потрясающий гол. Это отвратительно, такому нет места ни в футболе, ни в обществе»
18 февраля, 10:01
УЕФА о скандале с Винисиусом: «Протоколы матчей изучаются – в случае нарушений возбуждаются разбирательства. На данном этапе нам нечего добавить»
18 февраля, 09:29
Каррагер о расизме в адрес Винисиуса: «Каждый может праздновать голы как хочет. Критика от Моуринью немного лицемерна – он провоцировал чаще, чем любой тренер в истории»
18 февраля, 08:58
Рекомендуем
Главные новости
Сон Хын Мин: «Месси – лучший игрок с футбольной точки зрения. Очевидно, он на другом уровне относительно остальных»
3 минуты назад
Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Локомотив», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» обыграл «Барс»
4 минуты назад
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
23 минуты назад
«Ювентус» – «Комо». 0:2 – Войвода и Какре забили. Онлайн-трансляция
27 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
38 минут назадLive
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 47 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
38 минут назад
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
40 минут назад
«Челси» – «Бернли». 1:0 – Жоао Педро забил на 4-й. Онлайн-трансляция
48 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Бернли», «Манчестер Сити» против «Ньюкасла»
52 минуты назадLive
Милнер установил рекорд по матчам в АПЛ – 654. 40-летний хавбек «Брайтона» опередил Бэрри
52 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
6 минут назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
13 минут назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
55 минут назадLive
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
57 минут назад
«Бавария» – «Айнтрахт». 2:0 – Кейн и Павлович забили. Онлайн-трансляция
58 минут назадLive
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Вратарь «Барсы» Гарсия о камбэке с «Атлетико»: «Если хорошо начнем, быстро забьем, это вполне реально. Мы не должны сходить с ума и пытаться забить второй гол раньше первого»
сегодня, 14:18
Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»
сегодня, 14:15
У «Челси» появился титульный спонсор – компания из сферы ИИ. Лондонцы играли без рекламы на футболке с начала сезона
сегодня, 13:55Фото
Рекомендуем