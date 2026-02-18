«Фламенго» о Винисиусе: «Его танец – чистая радость, это свойственно ему. Расизм нельзя считать нормой»
«Фламенго», родной клуб Винисиуса Жуниора, отреагировал на расистский скандал в первом стыковом матче Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом».
Игру останавливали во 2-м тайме после того, как Винисиус обвинил Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Форвард «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.
«То, с чем сталкивается Винисиус, касается не только футбола. Это о мальчике, который мечтал, боролся, преодолел множество трудностей, чтобы оказаться там, где он сейчас. Больно видеть, как на кого-то нападают просто за то, кем он является.
Его танец – это чистая радость. Это спонтанно. Это свойственно ему. Расизм недопустим. Он причиняет боль. И его нельзя считать нормой.
Вини, ты не одинок. Мы понимаем тебя, мы поддерживаем тебя, мы с тобой», – говорится в сообщении «Фламенго».
