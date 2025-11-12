😳 «Включил бы его в топ-10». Роналдо не согласен, что Криштиану – лучший в истории футбола

Последствия очередного интервью Криштиану Роналду еще долго будут беспокоить интернет.

Журналисты добрались с появившимися вопросами и до Роналдо. Их интересует, что бразилец думает о самомнении португальца.

«Криштиану Роналду удавалось забивать всеми возможными способами, даже когда он менял позицию. Он определенно входит в число лучших. Но Криштиану – GOAT? Я не согласен. Уважаю его мнение и включил бы его в свой список топ-10», – сказал Роналдо.

Честно или зависть?