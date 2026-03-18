Воспитанник «Локо» Пахомов о США: «Майами похож на Москву расстояниями. Лас-Вегас – не для жизни, куда ни зайдешь – казино. Вашингтон понравился, похож на европейский город»

Воспитанник «Локо» Пахомов о США: Майами похож на Москву расстояниями.

Воспитанник «Локомотива» Кирилл Пахомов, выступающий за «Чарлстон Бэттери», рассказал о городах США.

«Получилось съездить с друзьями в Лас-Вегас на пару дней, когда там проходил турнир UFC 300. Мы полетели вчетвером, и двое друзей пошли на само мероприятие, а мы просто отдыхали в Лас-Вегасе как туристы – не было финансовой возможности.

В Майами летал на пять дней, ездил в Хьюстон, Техас – там мы смотрели четвертьфинал Копа Америка между Аргентиной и Эквадором. Ну и выезды с Маршаллом в Вашингтон, Нью-Йорк, Атланту. Однако еще не был в Лос-Анджелесе, Чикаго, Филадельфии.

Все абсолютно разное. Лас-Вегас – абсолютно не для жизни. Там 24/7 игровые автоматы, куда ни зайдешь – казино. Приземляешься, и сразу в аэропорту стоят эти игровые автоматы. Это город для тусовок. Увидел – здорово, но желания ездить туда на постоянной основе нет.

Майами – интересный город, там разная жизнь. На побережье более активная жизнь, много туристов, люди занимаются спортом, рестораны, бары. А есть коттеджные поселки, где более размеренная жизнь. Майами – неплохой город, но расстояниями похож на Москву.

Вашингтон мне очень понравился. Чистый город, в центре можно прогуляться, увидеть своими глазами все эти государственные здания – Вашингтон похож на европейский город», – сказал Пахомов.

