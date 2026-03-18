ЦСКА вылетит в Москву из Ставрополя из-за закрытия аэропорта в Краснодаре
ЦСКА вернется в Москву рейсом из Ставрополя в связи с закрытием аэропорта Краснодара.
Об этом заявил директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо.
Ранее сообщалось, что ЦСКА из-за атаки БПЛА не смог вовремя вылететь из Краснодара после ответного полуфинала Пути РПЛ FONBET КубкаРоссии (0:4).
«Аэропорт Краснодара на текущий момент закрыт. Нет гарантий, что в течение дня его откроют.
Мы перенесли аэропорт отправления и выехали из Краснодара в Ставрополь, где планируем быть через четыре с половиной часа. Вылет из аэропорта Ставрополя запланирован вечером, так как аэропорт работает до восьми вечера», – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.
И что делать с Челестини?14061 голос
Увольнять сразу
Убирать в паузу на сборные
Дать поработать
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
На конях бы уже давно доскакали
теперь уже есть готовая причина поражения в ближайшем матче
Да пусть там и остаются. Проше новую команду собрать, чем это расчищать
только что смска пришла, что в Ставропольском крае угроза БПЛА, походу еще сидеть будут
Экипаж...
Доколе ?
Успеют ли восстановиться к матчу на выходных?
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем