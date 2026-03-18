ЦСКА вылетит в Москву из Ставрополя из-за закрытия аэропорта в Краснодаре

ЦСКА вылетит в Москву из Ставрополя.

ЦСКА вернется в Москву рейсом из Ставрополя в связи с закрытием аэропорта Краснодара.

Об этом заявил директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо.

Ранее сообщалось , что ЦСКА из-за атаки БПЛА не смог вовремя вылететь из Краснодара после ответного полуфинала Пути РПЛ FONBET КубкаРоссии (0:4).

«Аэропорт Краснодара на текущий момент закрыт. Нет гарантий, что в течение дня его откроют.

Мы перенесли аэропорт отправления и выехали из Краснодара в Ставрополь, где планируем быть через четыре с половиной часа. Вылет из аэропорта Ставрополя запланирован вечером, так как аэропорт работает до восьми вечера», – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.