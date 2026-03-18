Кипр готов сыграть с Россией: «Для нас это не проблема, в нашей стране проживает много россиян. Будет свободная дата в июне, если не договоримся с одним из соперников»
«У нас есть один запланированный соперник на июнь, мы ждем подтверждения от второй сборной. Если не сумеем с ними договориться, то будет свободная дата для игры со сборной России в июне. В остальные окна матч со сборной России в этом году будет невозможен, надо смотреть возможность в следующем году.
Для нас не проблема сыграть с Россией. В нашей стране проживает много россиян, поэтому мы открыты к матчу с российской командой. Если российская сторона заинтересована в этом, то мы обсудим такую возможность. Надо согласовать этот матч официально с ФИФА», – сказал директор по международным связям Федерации футбола Кипра Адонис Прокопиу.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
Если ни с кем не договоримся, сыграем с вами. Оплата криптой.
Кокорин доволен.
спойлер: не сыграют, это просто вежливый ответ
Вежливый отказ. Со вторым соперником точно договорятся)
