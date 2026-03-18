Почти 55 000 сосьос «Атлетико» запросили билеты на финал Кубка Испании против «Сосьедада». Максимальная квота для членов клуба – 21 828 мест
В финале турнира, который состоится в Севилье 18 апреля, «Атлетико» сыграет с «Реал Сосьедад». Мадридская команда вышла в финал Кубка Испании впервые с 2013 года.
«Атлетико» объявил, что билеты на финал Кубка Испании заказали 54 385 членов клуба. При этом квота для мадридцев составляет 25 680 мест, 85% из которых зарезервированы для сосьос.
Таким образом, сосьос «Атлетико» получат 21 828 билетов на матч с «Сосьедадом». Еще 1050 билетов будут распространены среди официальных фан-клубов, еще 160 передадут сосьос, принадлежащим к маломобильным группам населения. Старт реализации билетов запланирован на 23 марта.
И что делать с Челестини?14095 голосов
Увольнять сразу
Убирать в паузу на сборные
Дать поработать
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Сосьос против Сосьедада. Это же дерби?
и против Осасуны ещё
кто то останется без билетов и будет сосьос
Сосьос сосьос
Есть какое-то российское понятие, выражение, слово к «сосьос»?
