Почти 55 000 сосьос «Атлетико» запросили билеты на финал Кубка Испании против «Сосьедада». Максимальная квота для членов клуба – 21 828 мест

Около 55 тысяч сосьос «Атлетико» запросили билеты на финал Кубка Испании.

Количество заявок на билеты на финал Кубка Испании от сосьос «Атлетико» превысило квоту более чем в два раза.

В финале турнира, который состоится в Севилье 18 апреля, «Атлетико» сыграет с «Реал Сосьедад». Мадридская команда вышла в финал Кубка Испании впервые с 2013 года.

«Атлетико» объявил, что билеты на финал Кубка Испании заказали 54 385 членов клуба. При этом квота для мадридцев составляет 25 680 мест, 85% из которых зарезервированы для сосьос.

Таким образом, сосьос «Атлетико» получат 21 828 билетов на матч с «Сосьедадом». Еще 1050 билетов будут распространены среди официальных фан-клубов, еще 160 передадут сосьос, принадлежащим к маломобильным группам населения. Старт реализации билетов запланирован на 23 марта.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Сосьос против Сосьедада. Это же дерби?
Ответ werter
Сосьос против Сосьедада. Это же дерби?
и против Осасуны ещё
кто то останется без билетов и будет сосьос
Сосьос сосьос
Есть какое-то российское понятие, выражение, слово к «сосьос»?
51 минуту назад
сегодня, 12:00
26 минут назад
