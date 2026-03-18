Защитник Сенегала Ниакате выложил фото с трофеем и медалью Кубка Африки после решения отдать победу Марокко: «Придите и заберите их. Они с ума посходили!»
Защитник «Лиона» и сборной Сенегала Мусса Ниакате отреагировал на решение Конфедерации африканского футбола присудить победу Марокко в финале Кубка Африки-2026, а Сенегалу засчитать техническое поражение со счетом 0:3 за уход с поля во время матча.
Ниакате выложил в сторис фото с кубком и медалью: «Придите и заберите их (возможно, это отсылка к словам царя спартанцев Леонида на требование персов сдать оружие перед битвой при Фермопилах в 480 году до н. э. – Спортс’‘). Они с ума посходили!»
Также он опубликовал фото с награждения и написал: «Это не ИИ, это настоящее».
Изображения: instagram.com/stories/niakhate
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Муссы Ниакате
Пусть золотые медали будут у тех и тех, чтоб никому обидно не было 😆 Как в парном катании на ОИ-2002.
Мысль хоороша. Я даже улыбнулся)
Африка такая Африка
Мароканцы должны по мужски отказаться от этого и будет им респект от всех
