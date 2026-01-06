Директор «Баварии» Фройнд о словах Карла про «Реал»: «Он сразу понял, что реплика была неудачной, и извинился. Леннарт высказался как 17-летний парень. Он счастлив здесь»
Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд заявил, что Леннарт Карл извинился за слова о «Реале».
Ранее 17-летний полузащитник заявил, что хотел бы однажды перейти в «Реал». После критики со стороны болельщиков «Баварии» Карл отключил комментарии в соцсетях.
«Думаю, это просто Ленни. Любой, кто знаком с ним, знает это. Он играет точно так же – не скрывает своих чувств, ему «наплевать», как мы говорим, даже на поле.
Он высказался как 17-летний парень. Он сразу понял, что это было неудачное высказывание. На следующий день он извинился, мы обсудили это. Он сказал: «Я совсем не это имел в виду». Он чувствует себя в «Баварии» очень комфортно. Он действительно наслаждается временем здесь.
В детстве он проходил просмотр в «Реале», это был клуб его мечты. Его спросили о клубе мечты помимо «Баварии». Ему 17 лет, и он очень счастлив в «Баварии». И мы очень рады, что он с нами», – сказал Фройнд в интервью Servus TV.