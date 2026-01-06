Семеньо пройдет медосмотр для «Ман Сити» в четверг (Sky Sports)
Семеньо пройдет медосмотр в «Ман Сити» 8 января.
Вингер «Борнмута» Антуан Семеньо пройдет медосмотр для «Манчестер Сити» в четверг, сообщает Sky Sports.
Ожидается, что официально сделка будет оформлена после завтрашнего матча «Борнмута» против «Тоттенхэма» в рамках 21-го тура АПЛ.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера Семеньо в «Манчестер Сити» составит 65 млн фунтов, футболист будет получать 150 000 фунтов в неделю.
В нынешнем сезоне АПЛ Семеньо провел 19 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 3 голевых передачи. Статистику футболиста сборной Ганы можно найти здесь.
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости