Семеньо пройдет медосмотр для «Ман Сити» в четверг (Sky Sports)

Семеньо пройдет медосмотр в «Ман Сити» 8 января.

Вингер «Борнмута » Антуан Семеньо пройдет медосмотр для «Манчестер Сити» в четверг, сообщает Sky Sports.

Ожидается, что официально сделка будет оформлена после завтрашнего матча «Борнмута» против «Тоттенхэма» в рамках 21-го тура АПЛ.

Ранее сообщалось , что сумма трансфера Семеньо в «Манчестер Сити » составит 65 млн фунтов, футболист будет получать 150 000 фунтов в неделю.

В нынешнем сезоне АПЛ Семеньо провел 19 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 3 голевых передачи. Статистику футболиста сборной Ганы можно найти здесь .