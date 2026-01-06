Мостовой о Карседо в «Спартаке»: «Лучше Абаскаля! Человек хотя бы играл в футбол и много лет работал с Эмери. Гильермо же взяли с остановки»

Мостовой о Карседо: конечно, он лучше Абаскаля, человек хотя бы играл в футбол.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сравнил Хуана Карлоса Карседо с Гильермо Абаскалем .

«Спартак» ранее объявил о назначении Карседо главным тренером. Испанец подписал контракт до лета 2028 года.

– В России было столько ноунеймов, в том числе и в «Спартаке»… Я на это уже не обращаю внимания. Главное, чтобы был футбольный человек. Вроде бы Карседо – именно такой, потому что он много лет работал с Эмери, вроде бы играл в футбол, пускай и где-то во второй лиге.

Но получится у него или нет, посмотрим. У них же [у иностранцев] всегда есть отговорки: «Не получилось – ничего страшного, уедем». Он же не первый и не последний такой.

– Карседо для «Спартака» – вариант лучше, чем был Абаскаль?

– Конечно, лучше! Здесь человек хотя бы играл в футбол. Нет ничего мистического. И много лет работал с таким человеком, как Эмери . Абаскаля же взяли с остановки. Так можно в метро зайти и взять там любого человека: «Любишь футбол? Хочешь работать в «Спартаке »? Тогда давай, пошли», – сказал смеясь Мостовой.