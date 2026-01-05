Фердинанд предложил четырех тренеров для «МЮ». Давайте выберем из них? 🤔

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» быстро отреагировал в соцсетях на увольнение Рубена Аморима, сразу предложив четыре кандидата на освободившийся пост.

Англичанин пишет: «Дальше я бы предпочел Роберто Де Дзерби / Томаса Тухеля / Хави или Даррена Флетчера – как вам идея?

Прежде напомним: Тухель тренирует сборную Англии, с которой уже летом отправится на ЧМ в США (?). Де Дзерби успешно работает в «Марселе», с которым борется за зону ЛЧ в Лиге 1 и претендует на место в плей-офф ЛЧ. Хави не тренирует с мая 2024-го, когда покинул «Барселону». Флетчер полгода руководит молодежкой «МЮ» и уже получит назначение на временный пост.