Вы не ждали, а это случилось: модный коллаб Tommy Hilfiger и «Ливерпуля» 🛍️

Футбол прекрасен тем, что вокруг него много всего происходит. Например, мода.

На лавры Жюля Кунде никто не претендует, но стильно приодеться в Tommy Hilfiger и одновременно поддержать «Ливерпуль» теперь можно.

Клуб и бренд выдали линейку универсальных вещей. Можно и на работу, и на вечеринку, и в магазин.

Что правда, то правда – сделано все очень аккуратно. Кто-нибудь догадался бы, что это коллаб с «Ливерпулем»?

