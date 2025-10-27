📸 Винисиус наехал на Педри из-за разговоров с судьей. Жаловался на испанца даже Феррану

Класико в 10-м туре Ла Лиги не обошлось без конфликтов, как и всегда. «Мадрид» победил 2:1, Винисиус не забил, но все равно оказался в заголовках СМИ – в первую очередь из-за замены, закончившейся истерикой вингера .

Вини показал характер и в других эпизодах. В одном из эпизодов уже при счете 2:1 бразильцу не понравилось, что Педри разговаривает с судьей.

Испанские медиа расшифровали жалобы Вини, подлетевшего к арбитру: «Но он же не капитан, он не капитан».

«Тогда и я тоже могу говорить [с арбитром]?»

Педри, казалось, ситуация веселила. Он с улыбкой оттолкнул бразильца от судьи.

Винисиусу внимание испанца не понравилось: «Не трогай меня».

Бразилец обратился к подоспевшему арбитру: «Скажите ему меня не трогать, пусть меня не трогает».

На защиту Педри прибежал Ферран Торрес, бразилец начал жаловаться на Педри сопернику: «Да он вечно разговаривает, постоянно разговаривает».

Беллингем, знающий вспыльчивый характер товарища, оттащил бразильца от каталонцев. Вини продолжал: «Он всегда болтает, всегда болтает».

Закрепил: «Он вечно говорит».

И еще разок: «Он болтает тут, болтает там».

Ну, с судьей и правда может говорить только капитан. Вопрос: стоило ли на это так реагировать?