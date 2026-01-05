  • Спортс
Руни о Росеньоре в «Челси»: «Один из лучших тренеров, с которыми я работал. Мы нечасто видим английских специалистов в больших клубах – он будет прокладывать нам путь»

Руни о Росеньоре в «Челси»: один из лучших тренеров, он проложит путь англичанам.

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поддержал назначение Лиэма Росеньора в «Челси».

Англичанин был ассистентом Руни во время его работы в «Дерби Каунти». Сообщалось, что 41-летний Лиэм возглавит «синих» после ухода Энцо Марески.

«Он использовал свои возможности, и, надеюсь, это окупится, потому что я считаю Лиэма одним из лучших тренеров, с которыми мне когда-либо приходилось работать. Его внимание к деталям, его подход к повседневной работе – он один из лучших, с кем я сотрудничал.

Лиэм был для меня очень важен. Он был невероятен в своих тренерских способностях, я же был скорее менеджером, занимался игроками и всем остальным. Поэтому я многому у него научился в этом плане, и я думаю, что в целом он проделал отличную работу.

У него также есть сторона, с которой лучше не связываться. Это тоже важно. Если он туда [в «Челси»] попадет, он не разочарует. Он ждал такой возможности. Если ты не воспользуешься ею сейчас, то никогда ее не воспользуешься. И я считаю, что он прошел свою «стажировку» и проделал необходимую работу, чтобы попытаться получить эту должность.

Так что у него не будет никаких сомнений в том, что он способен справиться с ней. И, надеюсь, очень скоро мы услышим, что он стал тренером. На мой взгляд, это огромная возможность для молодых английских специалистов.

Мы нечасто видим английских тренеров в больших клубах. Так что он будет прокладывать путь для нас», – сказал Руни в подкасте Wayne Rooney Show. 

