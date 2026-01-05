«МЮ» может назначить временного тренера до конца сезона – не Флетчера. Клуб так уже делал в 2021-м, пригласив Рангника вместо Сульшера

«Манчестер Юнайтед» может назначить временного тренера.

«Манчестер Юнайтед» надеется назначить временного тренера до завершения этого сезона, сообщил BBC.

Отмечается, что им в таком случае будет не Даррен Флетчер , который сейчас стал исполняющим обязанности главного тренера команды после отставки Рубена Аморима .

Летом манкунианцы назначат тренера на постоянной основе.

В такой же ситуации «Манчестер Юнайтед» оказался зимой 2021 года. После увольнения Оле-Гуннара Сульшера команду на три матча принял Майкл Кэррик , после чего клуб назначил Ральфа Рангника до конца сезона. Летом 2022 года «Манчестер Юнайтед » возглавил Эрик тен Хаг.

