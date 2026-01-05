  • Спортс
  • «МЮ» может назначить временного тренера до конца сезона – не Флетчера. Клуб так уже делал в 2021-м, пригласив Рангника вместо Сульшера
«МЮ» может назначить временного тренера до конца сезона – не Флетчера. Клуб так уже делал в 2021-м, пригласив Рангника вместо Сульшера

«Манчестер Юнайтед» может назначить временного тренера.

«Манчестер Юнайтед» надеется назначить временного тренера до завершения этого сезона, сообщил BBC.

Отмечается, что им в таком случае будет не Даррен Флетчер, который сейчас стал исполняющим обязанности главного тренера команды после отставки Рубена Аморима.

Летом манкунианцы назначат тренера на постоянной основе.

В такой же ситуации «Манчестер Юнайтед» оказался зимой 2021 года. После увольнения Оле-Гуннара Сульшера команду на три матча принял Майкл Кэррик, после чего клуб назначил Ральфа Рангника до конца сезона. Летом 2022 года «Манчестер Юнайтед» возглавил Эрик тен Хаг.

«Манчестер Юнайтед» хотел бы назначить Гласнера вместо Аморима. Мареска, Нагельсманн и Маккенна – среди других вариантов

Что безумнее: увольнение Марески из «Челси» или Аморима из «МЮ»?18721 голос
АморимМанчестер Юнайтед
МарескаЧелси
Оба одинаково!премьер-лига Англия
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
