🔴⚪️«Спартак» назначил тренером Карседо. Контракт с экс-помощником Эмери – до лета 2028 года

Новым главным тренером «Спартака » стал Хуан Карлос Карседо .

Московский клуб объявил о заключении контракта с 52-летним специалистом, 4 января покинувшим «Пафос». Договор рассчитан до лета 2028 года.

Испанец уже работал в российской команде в роли помощника Унаи Эмери в 2012 году. В качестве главного тренера он трудился в таких клубах, как «Ибица», «Сарагоса» и «Пафос ». С последним он выиграл чемпионат и Кубок Кипра, а также вывел его в Лигу чемпионов.