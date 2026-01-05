🔴⚪️«Спартак» назначил тренером Карседо. Контракт с экс-помощником Эмери – до лета 2028 года
Карседо возглавил «Спартак».
Новым главным тренером «Спартака» стал Хуан Карлос Карседо.
Московский клуб объявил о заключении контракта с 52-летним специалистом, 4 января покинувшим «Пафос». Договор рассчитан до лета 2028 года.
Испанец уже работал в российской команде в роли помощника Унаи Эмери в 2012 году. В качестве главного тренера он трудился в таких клубах, как «Ибица», «Сарагоса» и «Пафос». С последним он выиграл чемпионат и Кубок Кипра, а также вывел его в Лигу чемпионов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Спартака»
