«Вест Хэм» за 25,2 млн фунтов купил Кастельяноса у «Лацио». 27-летний форвард подписал контракт по схеме 4,5+1

Валентин Кастельянос перешел в «Вест Хэм».

«Вест Хэм Юнайтед» объявил о подписании контракта с нападающим Валентином Кастельяносом.

По данным Sky Sports, трансфер игрока из «Лацио» обошелся в 25,2 млн фунтов.

27-летний аргентинец заключил соглашение на 4,5 года с возможностью продления еще на один год.

Валентин получил 11-й номер в «Вест Хэме» и может дебютировать за клуб в матче с «Ноттингем Форест» в АПЛ.

В нынешнем сезоне Серии А Кастельянос отметился 2 голами и 3 ассистами в 11 матчах. Подробную статистику форварда можно найти здесь .

Фото: whufc.com