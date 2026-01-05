Мостовой о Карседо: «Футбольный человек – сам играл и много лет работал. «Спартак» с таким составом с любым тренером должен быть в тройке»
Мостовой о Карседо: «Спартак» с любым тренером должен быть в топ-3 РПЛ.
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от работы Хуана Карседо в московском клубе.
Испанский специалист ранее покинул «Пафос» и готовится отправиться в Россию.
«Много уже говорили про него. Получится – «ура, ура» все будут говорить. Не получится – соберется и уедет. По-моему, он футбольный человек, сам играл и много лет работал.
Что значит спасти сезон? Выиграет три подряд игры «Спартак», попадет в тройку, и скажут – спасли. С таким составом с любым тренером клуб должен быть в тройке», – сказал Мостовой.
После 18 туров Мир РПЛ красно-белые набрали 29 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ТАСС
