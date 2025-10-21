«Я могу сказать только одно». Мотивационная речь Сеска Фабрекаса для игроков «Комо» стала вирусной в сети

Болельщики в социальных сетях в восторге от пронзительной речи Сеска Фабрегаса перед игроками после победы над «Ювентусом».

Тренер «Комо» стал свидетелем того, как его команда одержала победу над итальянским грандом со счётом 2:0 и поднялась на шестое место в Серии А, опередив своих именитого соперника.

38-летний Фабрегас обратился к команде: «Я могу сказать только одно – я так горжусь вами. С трибун футбол смотреть очень легко, но то, что вы сделали было тяжело. Но вы сделали это, вы бежали: минута, 20 минут, 10 минут – мне всё равно. Вам нужен такой настрой, чтобы побеждать в этом клубе, в этой команде. Спасибо вам большое, давайте продолжать в том же духе».

Игроки ревут от восторга, а толпа ликует на заднем плане.