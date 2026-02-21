Акинфеев выложил фото с Жирковым: «Продолжаю ловить динозавров»
Акинфеев выложил фото с Жирковым: продолжаю ловить динозавров.
В Абу-Даби, где проходят зимние сборы клубов РПЛ, состоялась теплая встреча двух легенд.
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сфотографировался с тренером «Динамо» Юрием Жирковым в Абу-Даби.
«Продолжаю ловить динозавров на сборах 😂. Юрий Валентиныч – 🔥», – написал Акинфеев в телеграм-канале.
Акинфеев и Жирков были одноклубниками по ЦСКА с 2004 по 2009 год.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Игоря Акинфеева
