  • Луизао об инциденте с Винисиусом: «Ничто не может оправдать расизм – ни провокации, ни накал страстей. Пусть этот эпизод послужит нам уроком: матчи проходят, а ценности остаются»
23

Луизао: ничто не может оправдывать расизм.

Бывший капитан «Бенфики» Луизао сделал заявление о расистском инциденте с участием Винисиуса Жуниора.

Во вторник «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

«Я провел большую часть своей жизни в «Бенфике». Я вырос как игрок, как человек и как капитан. Я выигрывал титулы, проводил незабываемые вечера и защищал эту футболку, отдавая все. «Бенфика» – часть моей истории. И именно по этой причине, а не вопреки ей, я чувствую себя обязанным высказаться. 

В последние дни я выступаю против любых форм расизма в эпизоде с участием Винисиуса. Не из-за национальности или скандального момента, а из принципа. У расизма нет ни клуба, ни футболки, ни стороны. И его нельзя считать чем-то относительным.

Все началось с празднования, с жеста радости после забитого гола. И необходимо отметить очевидное: танцы – это не проявление неуважения, это выражение эмоций. Футбол всегда был связан с эмоциями. Радость одних – это горе других. Так было всегда. Великие игроки праздновали, танцуя: Криштиану Роналду, Роналдо, Роналдиньо...

Танцы никогда не были проблемой. Что неприемлемо, так это превращение празднования в оправдание расистских оскорблений. Ничто не может это оправдать. Ни провокации, ни дух соперничества, ни накал страстей. Стадион – это не территория без ценностей. Уважение на нем по-прежнему имеет первостепенное значение.

Я тоже стал объектом оскорблений, в том числе расистских, после того, как высказался. Это причиняет боль, но не заставит меня отступить. Возможно, я игнорировал спортивные провокации на протяжении всей своей карьеры, но я никогда не буду молчать о дискриминации со стороны меньшинства, которое не олицетворяет клуб, который я люблю.

У «Бенфики» огромная история, которую уважают во всем мире. История больше, чем любой отдельный эпизод. Это должно восторжествовать. Моя любовь к клубу остается неизменной, как и мое уважение и благодарность его болельщикам. Моя поддержка не подлежит обсуждению ни на «Эштадиу да Луш», ни на любом другом стадионе.

Футбол – это эмоции и накал страстей. Но, прежде всего, это человечность. И человечность не терпит расизма. Пусть этот эпизод послужит нам уроком. Как клубу, как болельщикам, как обществу. Потому что матчи проходят. Титулы приходят и уходят. Но характер и ценности остаются», – написал Луизао. 

Луизао, 15 лет бывший капитаном «Бенфики», о скандале с Винисиусом: «Стыдно за расизм Престианни, нужно быть достойным носить эту футболку. Его слова – ложь, я знаю правду по опыту»

Луизао оскорбляли за поддержку Винисиуса: «Меня называли обезьяной и иудой в соцсетях. Это больно, но ты ничего не можешь сделать. Вот почему я считаю Вини героем»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Луизао
23 комментария
Я надеюсь урок будет в том, что нельзя обвинять человека без доказательств его вины
Ответ Алексей Филиппов
Я надеюсь урок будет в том, что нельзя обвинять человека без доказательств его вины
Ну Вы мечтатель ))
Европа строит социализм , какие доказательства вины при неокоммунистах ?
Главное революционная необходимость и благо несчастных и обездоленных , включая национальные меньшинства !
Ответ Алексей Филиппов
Я надеюсь урок будет в том, что нельзя обвинять человека без доказательств его вины
Даже легенда Бенфики говорит, что был расизм, а вот фанаты Барсы не хотят этого признать… ведь Ямаль, Бальде и другие не жалуются на расизм и Барса не проводит расследования, ага 😁
Что-то мне подсказывает, что если Престиани не был расистом, то после всей этой истории он им точно станет
Ну приехали…. По их логике, чернокожий может убить человека, и если выяснится что тот при этом назвал его черным, то получится он будет не виноват. Потому что «ничто не может оправдать расизм»
Чаша весов явно сдвинулась, или же реаловские лоббисты стучатся всем возможным, чтобы не давать стихнуть эпизоду.
Ответ LoCo.qwert
Ну приехали…. По их логике, чернокожий может убить человека, и если выяснится что тот при этом назвал его черным, то получится он будет не виноват. Потому что «ничто не может оправдать расизм» Чаша весов явно сдвинулась, или же реаловские лоббисты стучатся всем возможным, чтобы не давать стихнуть эпизоду.
Флойда забыли ?
Ему только в Нью-Йорке 3 памятника и похоронили в золотом гробу !
Принадлежность к определенных религиям , национальности или расе делает априори человека невиновным или на худой конец освобождает от наказания !
Так Луизао типичный борец с расизмом, был бы адекватным человеком, приехал бы и напрямую спросил у игрока, что он сказал Абу:) Только зачем ему это, все уже выводы сделали и без каких-либо доказательств обвинили порядочного человека в расизме:)
Ответ rigobersong
Так Луизао типичный борец с расизмом, был бы адекватным человеком, приехал бы и напрямую спросил у игрока, что он сказал Абу:) Только зачем ему это, все уже выводы сделали и без каких-либо доказательств обвинили порядочного человека в расизме:)
Комментарий скрыт
Доказательства вины, видимо, не входят в современные ценности, а клевета вполне
Да сожгите на костре уже, этого паренька аргентинского, хватит его мучать, будтье ж людьми..
Рональдиньо танцевал и ему аплодировали болельщики соперников. Своей игрой он влюблял в футбол маленьких детей и делал это с искренней улыбкой. Так что сравнение не уместно
Аргентинец сказал же в уефа, что назвал винисиуса пидиком, где здесь расизм??
Уже дня три прошло, а дегенераты всё верят, что ему жк за танцы дали. Ну у людей уже массовое патау наблюдается
Все бразильские футболисты в прошлом или настоящем, чернокожие футболисты высказались ?
