Луизао об инциденте с Винисиусом: «Ничто не может оправдать расизм – ни провокации, ни накал страстей. Пусть этот эпизод послужит нам уроком: матчи проходят, а ценности остаются»

Луизао: ничто не может оправдывать расизм.

Бывший капитан «Бенфики» Луизао сделал заявление о расистском инциденте с участием Винисиуса Жуниора .

Во вторник «Реал » победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

«Я провел большую часть своей жизни в «Бенфике». Я вырос как игрок, как человек и как капитан. Я выигрывал титулы, проводил незабываемые вечера и защищал эту футболку, отдавая все. «Бенфика » – часть моей истории. И именно по этой причине, а не вопреки ей, я чувствую себя обязанным высказаться.

В последние дни я выступаю против любых форм расизма в эпизоде с участием Винисиуса. Не из-за национальности или скандального момента, а из принципа. У расизма нет ни клуба, ни футболки, ни стороны. И его нельзя считать чем-то относительным.

Все началось с празднования, с жеста радости после забитого гола. И необходимо отметить очевидное: танцы – это не проявление неуважения, это выражение эмоций. Футбол всегда был связан с эмоциями. Радость одних – это горе других. Так было всегда. Великие игроки праздновали, танцуя: Криштиану Роналду, Роналдо, Роналдиньо...

Танцы никогда не были проблемой. Что неприемлемо, так это превращение празднования в оправдание расистских оскорблений. Ничто не может это оправдать. Ни провокации, ни дух соперничества, ни накал страстей. Стадион – это не территория без ценностей. Уважение на нем по-прежнему имеет первостепенное значение.

Я тоже стал объектом оскорблений, в том числе расистских, после того, как высказался. Это причиняет боль, но не заставит меня отступить. Возможно, я игнорировал спортивные провокации на протяжении всей своей карьеры, но я никогда не буду молчать о дискриминации со стороны меньшинства, которое не олицетворяет клуб, который я люблю.

У «Бенфики» огромная история, которую уважают во всем мире. История больше, чем любой отдельный эпизод. Это должно восторжествовать. Моя любовь к клубу остается неизменной, как и мое уважение и благодарность его болельщикам. Моя поддержка не подлежит обсуждению ни на «Эштадиу да Луш», ни на любом другом стадионе.

Футбол – это эмоции и накал страстей. Но, прежде всего, это человечность. И человечность не терпит расизма. Пусть этот эпизод послужит нам уроком. Как клубу, как болельщикам, как обществу. Потому что матчи проходят. Титулы приходят и уходят. Но характер и ценности остаются», – написал Луизао.

