Кике Сетьен: «У «Барсы» ушло 3-4 года, чтобы со мной рассчитаться, они больше ничего мне не должны. «Вильярреал» ничего не выплатил, хотя прошло уже два с половиной года»
Кике Сетьен: у «Барсы» ушло 3-4 года, чтобы расплатиться со мной.
Бывший главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен рассказал, что каталонский клуб выплатил задолженность за неотработанную часть контракта.
Сетьен возглавлял «Барселону» с января по август 2020 года, его контракт с клубом был рассчитан до 2022-го. С октября 2022 по сентябрь 2023 года тренер работал в «Вильярреале», откуда также был уволен.
«У «Барсы» ушло три или четыре года, чтобы расплатиться со мной, но теперь они выполнили все свои обязательства и больше ничего мне не должны.
От «Вильярреала» я не получал никаких выплат, хотя прошло почти два с половиной года. Вопрос решается в суде. Мы ждали решения суда полтора года, чтобы я мог получить то, что мне полагается», – сказал Сетьен в программе El Larguero.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
