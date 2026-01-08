Аллегри примет участие в эстафете олимпийского движения на открытии Олимпиады-2026 в Милане

Аллегри понесет олимпийский огонь на открытии Олимпиады-2026 в Милане.

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри примет участие в эстафете олимпийского огня на открытии Олимпиады-2026.

«Массимилиано Аллегри выпала честь нести олимпийский огонь на Играх 2026 года в Милане и Кортине. Поздравляем, мистер!» – говорится в сообщении «Милана» в соцсетях.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля.