Агент Сафонов о Жерсоне: «Не поддерживаю методы его отца. «Зенит» не позволит выкручивать себе руки, слабинку давать нельзя! Если будет нужно, то игрок будет бегать по кругу»
Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о ситуации с полузащитником «Зенита» Жерсоном.
По информации СМИ, Маркао, отец игрока, оказывает давление на петербургский клуб, требуя, чтобы его продали в «Крузейро».
«Не поддерживаю такие методы, которые использует отец Жерсона. И вообще не пониманию, когда родители лезут в дела детей-спортсменов. Каждый должен заниматься своим делом.
Уверен, «Зенит» не позволит выкручивать себе руки, это не какой-то маленький клуб. Слабинку давать нельзя! Если будет нужно, то Жерсон будет бегать по кругу. Контракт уважать надо», – сказал Сафонов.
Жерсон перешел в российский клуб минувшим летом из «Фламенго».
В нынешнем сезоне бразилец сыграл 15 матчей за «Зенит» во всех турнирах и забил 2 гола.
«Крузейро» и «Зенит» близки к соглашению о трансфере Жерсона за 26+4 млн евро. Клубы обсуждают порядок выплаты бонусов (ESPN Brasil)