Агент Сафонов о Жерсоне: «Не поддерживаю методы его отца. «Зенит» не позволит выкручивать себе руки, слабинку давать нельзя! Если будет нужно, то игрок будет бегать по кругу»

Агент Сафонов о Жерсоне: «Зенит» не позволит его отцу выкручивать себе руки.

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о ситуации с полузащитником «Зенита » Жерсоном .

По информации СМИ, Маркао, отец игрока, оказывает давление на петербургский клуб, требуя, чтобы его продали в «Крузейро».

«Не поддерживаю такие методы, которые использует отец Жерсона. И вообще не пониманию, когда родители лезут в дела детей-спортсменов. Каждый должен заниматься своим делом.

Уверен, «Зенит» не позволит выкручивать себе руки, это не какой-то маленький клуб. Слабинку давать нельзя! Если будет нужно, то Жерсон будет бегать по кругу. Контракт уважать надо», – сказал Сафонов.

Жерсон перешел в российский клуб минувшим летом из «Фламенго».

В нынешнем сезоне бразилец сыграл 15 матчей за «Зенит» во всех турнирах и забил 2 гола.

«Крузейро» и «Зенит» близки к соглашению о трансфере Жерсона за 26+4 млн евро. Клубы обсуждают порядок выплаты бонусов (ESPN Brasil)