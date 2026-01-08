Булыкин про Новый год: «Запомнился шикарный стол, черная икра тоже была. Я уже давно не взвешиваюсь, много прибавил после карьеры»
Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, как отметил Новый год.
– Стол был шикарный, отметили большой семьей, все прошло замечательно. Запомнился вкусный стол и то, что дочки под столом ели виноград – это какой-то новый тренд для тик-тока.
– Что для вас шикарный стол?
– Скажу так: стол был большой.
– С черной икрой?
– Черная икра тоже была.
– Вы сколько-то прибавили за новогодние праздники?
– Я уже давно не взвешиваюсь, потому что много прибавил после карьеры. Больше не хочу взвешиваться, – сказал Булыкин.
