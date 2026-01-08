Дзанетти о фаворитах ЧМ: «Надеюсь, что Аргентина победит. Франция, Испания и Германия очень сильны, Бразилия старается подготовиться. У Англии много топ-игроков»

Дзанетти о фаворитах ЧМ: Аргентина, затем Франция, Испания, Германия и Бразилия.

Экс-игрок, а ныне вице-президент «Интера » Хавьер Дзанетти назвал фаворитов ЧМ-2026 .

«Я думаю и надеюсь, что Аргентина победит. Конечно, чемпионат мира – это непросто, так как есть очень сильные команды, такие как Франция , Испания и Германия. Даже Бразилия, которая старается подготовиться наилучшим образом, чтобы выиграть чемпионат мира.

Но я не сомневаюсь, что Аргентина выйдет защищать трофей, чего она никогда раньше не делала.

Против Англии очень тяжело играть, потому что у нее много топ-игроков. Безусловно, на этом чемпионате мира они тоже будут серьезным претендентом», – сказал Дзанетти.