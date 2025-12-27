Фанаты «Арсенала» в Парагвае собрались в баре, чтобы посмотреть матч «канониров» – и к ним пришел Киран Гиббс 😲

Вот так встреча.

Экс-защитник «Арсенала» Киран Гиббс случайно осчастливил небольшую группу людей в Парагвае.

Местные фанаты «канониров» собрались в небольшом баре, чтобы посмотреть матч любимой команды с «Эвертоном». Казалось бы, что вообще может случиться необычного? Это ведь даже не Лондон.

И тут появился Киран Гиббс, имеющий в активе 137 матчей за клуб. Англичанин тепло поприветствовал болельщиков, которые, разумеется, его узнали.

Что он там делал? Наверное, приехал на праздники к родственникам жены – она ведь из Парагвая.