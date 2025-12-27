Фанаты «Арсенала» в Парагвае собрались в баре, чтобы посмотреть матч «канониров» – и к ним пришел Киран Гиббс 😲
Вот так встреча.
Экс-защитник «Арсенала» Киран Гиббс случайно осчастливил небольшую группу людей в Парагвае.
Местные фанаты «канониров» собрались в небольшом баре, чтобы посмотреть матч любимой команды с «Эвертоном». Казалось бы, что вообще может случиться необычного? Это ведь даже не Лондон.
И тут появился Киран Гиббс, имеющий в активе 137 матчей за клуб. Англичанин тепло поприветствовал болельщиков, которые, разумеется, его узнали.
Что он там делал? Наверное, приехал на праздники к родственникам жены – она ведь из Парагвая.
Специально подошёл к болельщикам, с каждым в отдельности поздоровался (хотя не должен был), оставил автограф, сфотографировался.
Легенда ЦСКА:
Иногда в магазине меня узнают и просят автограф для ребёнка. Это ужасно! Такие люди - идиоты!
Коротко о разнице между мировой звездой и чемпиона водокачки (да, я знаю, что раньше ЦСКА был одним из лучших в Европе, минимум в двадцатку точно входил, но всё же это было не долго).