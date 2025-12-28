Роналду забил 40 голов в 2025-м. Криштиану отреагировал: «40 голов в 40 лет 🧑‍🦳😂»

Криштиану Роналду забил 40 голов в 40 лет.

Нападающий «Аль-Насра » Криштиану Роналду сделал дубль в матче лиги Саудовской Аравии с «Аль-Охдудом » (3:0).

Эти голы стали для него 39-м и 40-м в 2025 году во всех турнирах за клуб и сборную Португалии .

40-летний форвард отреагировал на это событие в инстаграме: «40 голов в 40 лет 🧑‍🦳😂».

Фото: инстаграм Криштиану Роналду