Автор книги о Ямале: «Ламин намного превосходит сверстников. У Месси был Криштиану, а в случае с Ямалем есть разрыв поколений. Он должен мотивировать себя сам»

Автор книги о Ямале: Ламин должен мотивировать себя сам.

Автор книги «Вселенная Ламина Ямаля» Альберт Блайя высказался о вызовах, стоящих перед вингером «Барселоны».

– У Месси долгая карьера. В отличие от него, Неймар и Роналдиньо не были так стабильны и сдали быстрее. Задача Ямаля – добиться той же стабильности, что у Месси?

– Задача выдающихся игроков – постоянно совершенствовать свою игру и становиться лучше с каждым днем. Ламин настолько хорош, что может стать самодовольным. Он может подумать, что в 18 лет он уже многого добился, что нет смысла совершенствоваться, раз он лучше всех остальных.

Ламин должен сам себя мотивировать. У Месси был Криштиану для сравнения. Но в случае с Ламином есть разрыв поколений. Да, его можно сравнивать с Мбаппе , но у них разница в десять лет.

Посмотрим, появится ли кто-то еще. Задача Ламина – мотивировать себя самостоятельно, потому что он намного превосходит сверстников. Также посмотрим, как «Барселона » будет его поддерживать, – высказался Блайя.