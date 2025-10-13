🚨 Турецкая компания выиграла контракт на реконструкцию «Камп Ноу» из-за быстрых сроков. По остальным параметрам они были аутсайдерами

В январе 2023-го турецкая компания Limak выиграла контракт на строительство Spotify Camp Nou. Как оказалось, случилось это, несмотря на самую низкую оценку фирмы со стороны технических экспертов «Барсы».

Limak получили самый низкий технический балл, но клуб посчитал эту оценку необязательной и изменил правила.

Согласно пяти источникам, знакомым с проектом, в Limak не могли объяснить, почему их сроки строительства ниже, чем у других участников торгов.

Любопытно, что именно по этому параметру Limak в итоге получили контракт. И они уже не уложились в сроки.

Кроме того, турецкая компания потребовала аванс размером около 200 миллионов евро, в то время как конкуренты просили лишь 12 миллионов.

Изначально планировалось, что стадион откроют ко дню рождения клуба – 30 ноября 2024 года. Причиной задержки назвали проблемы с выдачей разрешений. В Limak же, в свою очередь, ссылаются на внесение изменений в проект уже по ходу строительства, а также на сокращенный график наружных работ (до 22:00, а не до полуночи, как планировали изначально).

Напомним, В 2022 году компания Limak Marash завершила строительство новой арены хоккейного клуба «Авангард» в Омске на 12 тысяч зрителей.