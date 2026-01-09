ПАОК предложил 3 млн евро за Дркушича. «Зенит» хочет получить 5+ млн за 26-летнего защитника («СЭ»)

ПАОК предложил 3 миллиона евро «Зениту» за Дркушича.

ПАОК обратился к «Зениту » с официальным предложением по защитнику Ванье Дркушичу .

По информации «Спорт-Экспресса», греческий клуб предложил 3 млн евро за 26-летнего словенца. Российский клуб не устроило данное предложение.

Ранее PAOK24 сообщал, что петербуржцы хочет выручить за 26-летнего игрока более 5 миллионов евро с учетом бонусов.

Дркушич играет за «Зенит» с 2024 года. Его соглашение рассчитано до лета 2029 года. В этом сезоне футболист провел 17 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.