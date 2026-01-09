  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тарковски о красной Кина, дернувшего Арокодаре за волосы: «Странное решение, я никогда не видел такого. Майкл положил руку на спину, защищаясь – сам Толу не счел это агрессивным поведением»
0

Тарковски о красной Кина, дернувшего Арокодаре за волосы: «Странное решение, я никогда не видел такого. Майкл положил руку на спину, защищаясь – сам Толу не счел это агрессивным поведением»

Тарковски о красной Кина: никогда не видел ничего подобного, это был пустяк.

Капитан «Эвертона» Джеймс Тарковски высказался об удалении Майкла Кина.

Защитник мерсисайдцев получил прямую красную карточку за агрессивное поведение в матче АПЛ с «Вулверхэмптоном» (1:1). На 83-й минуте англичанин в борьбе дернул за волосы форварда «Вулвс» Толу Арокодаре и был удален арбитром Томасом Кирком.

«Я никогда не видел ничего подобного, я подумал, что решение [удалить Кина] было просто странным.

Я пересмотрел момент. Прежде всего, я понимаю правило, если кто-то намеренно дергает кого-то за волосы. На самом деле, тут есть несколько составляющих.

Во-первых, Майкл Кин – самый спокойный и приятный парень из всех, кого я знаю, так что у него не было намерения причинить кому-либо вред. Он отправился бороться за мяч, и его рука попала на волосы, когда он положил ее на спину. Нужно защищаться так, иначе все закончится тем, что ты просто разобьешь свою голову о чей-то затылок.

Намерения дергать за волосы нет, и, возможно, опытный судья, который знает, каким игроком является Кин, должен понимать, что он не может так поступить. Мне кажется, это вторая игра, на которой арбитр работает в Премьер-лиге, так что, очевидно, он еще не очень хорошо знает футболистов.

[Рефери] должен [учитывать контекст]. Не может быть правила, которое [применяется] одинаково в любой ситуации. Рука Кина должна находиться за его спиной – именно так вы отбиваете мяч головой, чтобы защитить себя.

Я даже поговорил с Арокодаре после игры, и он сказал, что не просил красную карточку, он просто почувствовал, как кто-то дернул его за волосы, и попросил зафиксировать фол. Так что даже он не счел это агрессивным поведением.

Если это решение останется в силе, то его ждет дисквалификация на три матча за абсолютный пустяк», – заявил Тарковски.

Защитник «Эвертона» Кин дернул за волосы форварда «Вулвс» Арокодаре и был удален. Мойес заявил: «Если у вас длинные волосы, велика вероятность, что за них потянут. Это не жестокость»

Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4581 голос
ЦСКА: новый нападающий важнееЦСКА
«Зенит»: топ-защитник с паспортомЗенит
Равноценный обменИгорь Дивеев
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Эвертона»
logoВулверхэмптон
logoЭвертон
logoМайкл Кин
logoпремьер-лига Англия
logoТолу Арокодаре
logoДжеймс Тарковски
Томас Кирк
logoсудьи
правила
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Защитник «Эвертона» Кин дернул за волосы форварда «Вулвс» Арокодаре и был удален. Мойес заявил: «Если у вас длинные волосы, велика вероятность, что за них потянут. Это не жестокость»
8 января, 12:35
Главные новости
Вилья считает Месси лучшим в истории: «С огромным отрывом. И он будет лучшим футболистом мира до тех пор, пока не завершит карьеру»
4 минуты назад
Бабаев об обмене Гонду на Дивеева: «Игорь заслужил уважение болельщиков, надеемся, у Лусиано в ЦСКА будет не менее яркая карьера. Многие сочли сделку неочевидной – мы уверены, она пойдет на пользу»
13 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» поделил очки с «Фиорентиной», «Интер» против «Наполи», «Лацио» в гостях у «Вероны»
14 минут назадLive
Зырянов о продаже Жерсона: «Зенит» остался в плюсе и получил допактивы: права на игроков из системы «Крузейро» и бонусы за последующие победы клуба. Жерсон отказался от части выплат»
20 минут назад
Агент Карла Баллак о его словах про «Реал»: «В контексте это высказывание абсолютно безобидно. Общество постоянно указывает, как надо выражать мысли, нам нужна искренность»
24 минуты назад
Сергей Кирьяков: «Никто из наших молодых футболистов не готов играть в топ-лигах Европы – они пока очень сырые. Батраков, Кисляк и Глушенков наиболее близки, может быть»
41 минуту назад
Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «Вольфсбург», «Боруссия» Менхенгладбах разгромила «Аугсбург»
53 минуты назадLive
Кубок Англии. 3-й раунд. «МЮ» играет с «Брайтоном», «Арсенал» забил 4 гола «Портсмуту» в гостях
48 минут назадLive
Дивеев об уходе из ЦСКА: «Когда клуб предложил обмен, я понял, что пришло время двигаться дальше и настал момент перемен. Карьера футболиста состоит из сложных решений»
48 минут назад
Гонду о ЦСКА: «Нравятся игровая идея и то, как все устроено за пределами поля. Об интересе клуба узнал в октябре и ответил положительно, давно за ним слежу»
54 минуты назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Эспаньол» в гостях у «Леванте», «Райо» победил «Мальорку»
4 минуты назадLive
Мостовой о Дивееве: «Не понимаю, как ЦСКА отпустил его в «Зенит». Игорь – лучший центральный защитник России. После ухода Роши опасно терять еще одного игрока обороны»
13 минут назад
Кубок Франции. 1/16 финала. «Лилль» против «Лиона», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Парижем» в понедельник
17 минут назад
«Бавария» – «Вольфсбург». 1:1 – Пейчинович забил, у Фишера автогол. Онлайн-трансляция
17 минут назадLive
Артета о 4:1 с «Портсмутом» в Кубке Англии: «Мы знали, что соперник навяжет борьбу – нужно было найти способ доминировать. Во втором тайме «Арсенал» сделал то, что должен был»
24 минуты назад
Аллегри после ничьих с «Дженоа» и «Фиорентиной»: «Милану» нужно снова начать побеждать. Для выхода в ЛЧ не хватает от 34 до 46 очков»
28 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». 0:1 – Груда открыл счет. Онлайн-трансляция
37 минут назадLive
Вратарь «Пари НН» Медведев назвал Златана сильнейшим форвардом, против которого играл: «Назову еще Дзюбу, в России точно. Они похожи по стилю игры»
48 минут назад
«Ты был избранным! Ты должен был бороться… 😂» Круговой цитатой из «Звездных войн» отреагировал на переход Дивеева в «Зенит» из ЦСКА
48 минут назад
«Милан» вырвал ничью с «Фиорентиной» – 1:1. Нкунку сравнял на 90-й, Ваноли получил красную за споры с судьей
сегодня, 16:06