Тарковски о красной Кина, дернувшего Арокодаре за волосы: «Странное решение, я никогда не видел такого. Майкл положил руку на спину, защищаясь – сам Толу не счел это агрессивным поведением»

Тарковски о красной Кина: никогда не видел ничего подобного, это был пустяк.

Капитан «Эвертона» Джеймс Тарковски высказался об удалении Майкла Кина.

Защитник мерсисайдцев получил прямую красную карточку за агрессивное поведение в матче АПЛ с «Вулверхэмптоном» (1:1). На 83-й минуте англичанин в борьбе дернул за волосы форварда «Вулвс» Толу Арокодаре и был удален арбитром Томасом Кирком.

«Я никогда не видел ничего подобного, я подумал, что решение [удалить Кина] было просто странным.

Я пересмотрел момент. Прежде всего, я понимаю правило, если кто-то намеренно дергает кого-то за волосы. На самом деле, тут есть несколько составляющих.

Во-первых, Майкл Кин – самый спокойный и приятный парень из всех, кого я знаю, так что у него не было намерения причинить кому-либо вред. Он отправился бороться за мяч, и его рука попала на волосы, когда он положил ее на спину. Нужно защищаться так, иначе все закончится тем, что ты просто разобьешь свою голову о чей-то затылок.

Намерения дергать за волосы нет, и, возможно, опытный судья, который знает, каким игроком является Кин, должен понимать, что он не может так поступить. Мне кажется, это вторая игра, на которой арбитр работает в Премьер-лиге, так что, очевидно, он еще не очень хорошо знает футболистов.

[Рефери] должен [учитывать контекст]. Не может быть правила, которое [применяется] одинаково в любой ситуации. Рука Кина должна находиться за его спиной – именно так вы отбиваете мяч головой, чтобы защитить себя.

Я даже поговорил с Арокодаре после игры, и он сказал, что не просил красную карточку, он просто почувствовал, как кто-то дернул его за волосы, и попросил зафиксировать фол. Так что даже он не счел это агрессивным поведением.

Если это решение останется в силе, то его ждет дисквалификация на три матча за абсолютный пустяк», – заявил Тарковски.

Защитник «Эвертона» Кин дернул за волосы форварда «Вулвс» Арокодаре и был удален. Мойес заявил: «Если у вас длинные волосы, велика вероятность, что за них потянут. Это не жестокость»