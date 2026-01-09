«Ювентус» может предложить «Ливерпулю» аренду Кьезы с правом выкупа, который станет обязательным при определенных условиях

«Ювентус» намерен вернуть Федерико Кьезу.

«Ювентус » продолжает работать над трансфером Федерико Кьезы .

Ранее сообщалось , что туринцы хотят арендовать полузащитника «Ливерпуля », но «красные» предпочитают полноценный трансфер.

По данным Sky Sport, итальянский клуб изучает возможность представить мерсисайдцам новое предложение. Оно может заключаться в аренде с правом выкупа, который станет обязательным при определенных условиях. Так обе стороны получат гарантии.

Однако, предполагается, что англичане не изменят своих условий и могут оставить итальянца в команде.

В текущем сезоне Кьеза провел 15 матчей в АПЛ , забил 2 гола и сделал 1 ассист.