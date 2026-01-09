  • Спортс
  • «Ювентус» может предложить «Ливерпулю» аренду Кьезы с правом выкупа, который станет обязательным при определенных условиях
«Ювентус» может предложить «Ливерпулю» аренду Кьезы с правом выкупа, который станет обязательным при определенных условиях

«Ювентус» намерен вернуть Федерико Кьезу.

«Ювентус» продолжает работать над трансфером Федерико Кьезы.

Ранее сообщалось, что туринцы хотят арендовать полузащитника «Ливерпуля», но «красные» предпочитают полноценный трансфер.

По данным Sky Sport, итальянский клуб изучает возможность представить мерсисайдцам новое предложение. Оно может заключаться в аренде с правом выкупа, который станет обязательным при определенных условиях. Так обе стороны получат гарантии.

Однако, предполагается, что англичане не изменят своих условий и могут оставить итальянца в команде.

В текущем сезоне Кьеза провел 15 матчей в АПЛ, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sky Sport
