Семеньо перешел в «Ман Сити» из «Борнмута» за 62,5+1,5 млн фунтов. Контракт с вингером – до 2031 года

«Ман Сити» купил Антуана Семеньо у «Борнмута».

«Манчестер Сити » объявил о переходе Антуана Семеньо из «Борнмута».

26-летний вингер подписал контракт на пять с половиной лет – до лета 2031 года. Он взял 42-й номер.

Сообщалось , что сумма трансфера составляет 62,5+1,5 млн фунтов. «Борнмут », для которого трансфер стал рекордным, также получит 10% от будущей продажи игрока.

Семеньо забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи в 20 матчах сезона АПЛ. С полной статистикой ганца можно ознакомиться здесь .

Фото: mancity.com