Семеньо перешел в «Ман Сити» из «Борнмута» за 62,5+1,5 млн фунтов. Контракт с вингером – до 2031 года
«Ман Сити» купил Антуана Семеньо у «Борнмута».
«Манчестер Сити» объявил о переходе Антуана Семеньо из «Борнмута».
26-летний вингер подписал контракт на пять с половиной лет – до лета 2031 года. Он взял 42-й номер.
Сообщалось, что сумма трансфера составляет 62,5+1,5 млн фунтов. «Борнмут», для которого трансфер стал рекордным, также получит 10% от будущей продажи игрока.
Семеньо забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи в 20 матчах сезона АПЛ. С полной статистикой ганца можно ознакомиться здесь.
