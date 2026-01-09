Общая сумма сделки по Жерсону – 35 млн евро. «Зенит» получит права на игроков из системы «Крузейро», хавбек откажется от положенных ему выплат («СЭ»)

«Зенит» получит права на игроков из системы «Крузейро» после продажи Жерсона.

Стали известны новые подробности трансфера полузащитника Жерсона из «Зенита » в «Крузейро ».

Ранее сообщалось, что клубы достигли принципиального соглашения о переходе 28-летнего бразильца.

По данным «Спорт-Экспресса», в качестве компенсации сине-бело-голубые получат чуть менее 30 млн евро непосредственно за футболиста, а также права на ряд игроков из системы «Крузейро». Также сам Жерсон отказался от положенных ему выплат.



Общая стоимость сделки, с учетом всех условий, оценивается в 35 миллионов евро. Таким образом, если трансфер Жерсона состоится, он станет самым крупным в истории чемпионата Бразилии – ранее рекорд составлял 25 млн.



Официально сделка должна быть закрыта в ближайшие день-два, предметные переговоры начались совсем недавно. По данным «СЭ», сам Жерсон не изъявлял желания покинуть «Зенит» – инициатором трансфера стал его отец.

Бразилец выступает за «Зенит» с лета 2025 года. Он провел за клуб 15 матчей во всех турнирах и забил 2 гола после трансфера из «Фламенго» за 25 млн евро.