  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Общая сумма сделки по Жерсону – 35 млн евро. «Зенит» получит права на игроков из системы «Крузейро», хавбек откажется от положенных ему выплат («СЭ»)
139

Общая сумма сделки по Жерсону – 35 млн евро. «Зенит» получит права на игроков из системы «Крузейро», хавбек откажется от положенных ему выплат («СЭ»)

«Зенит» получит права на игроков из системы «Крузейро» после продажи Жерсона.

Стали известны новые подробности трансфера полузащитника Жерсона из «Зенита» в «Крузейро».

Ранее сообщалось, что клубы достигли принципиального соглашения о переходе 28-летнего бразильца.

По данным «Спорт-Экспресса», в качестве компенсации сине-бело-голубые получат чуть менее 30 млн евро непосредственно за футболиста, а также права на ряд игроков из системы «Крузейро». Также сам Жерсон отказался от положенных ему выплат.

Общая стоимость сделки, с учетом всех условий, оценивается в 35 миллионов евро. Таким образом, если трансфер Жерсона состоится, он станет самым крупным в истории чемпионата Бразилии – ранее рекорд составлял 25 млн.

Официально сделка должна быть закрыта в ближайшие день-два, предметные переговоры начались совсем недавно. По данным «СЭ», сам Жерсон не изъявлял желания покинуть «Зенит» – инициатором трансфера стал его отец.

Бразилец выступает за «Зенит» с лета 2025 года. Он провел за клуб 15 матчей во всех турнирах и забил 2 гола после трансфера из «Фламенго» за 25 млн евро.

Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4555 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнееЦСКА
«Зенит»: топ-защитник с паспортомЗенит
Равноценный обменИгорь Дивеев
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoКрузейро
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoвысшая лига Бразилия
logoЖерсон
деньги
возможные трансферы
logoСпорт-Экспресс
рекорды
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Крузейро» после трансфера Жерсона будет платить «Зениту» по 500 тысяч евро за победы в чемпионате и Кубке Бразилии, Кубке Либертадорес и КЧМ. Лимит бонусов – 3 млн евро
8 января, 22:51
Жерсон пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Крузейро» в субботу. Хавбек переходит из «Зенита» за 27+3 млн евро
8 января, 21:29
Жерсон добился, чтобы его купили обратно из «Зенита» – ради ЧМ. За 27+3 млн евро
8 января, 17:45
Главные новости
Вилья считает Месси лучшим в истории: «С огромным отрывом. И он будет лучшим футболистом мира до тех пор, пока не завершит карьеру»
3 минуты назад
Бабаев об обмене Гонду на Дивеева: «Игорь заслужил уважение болельщиков, надеемся, у Лусиано в ЦСКА будет не менее яркая карьера. Многие сочли сделку неочевидной – мы уверены, она пойдет на пользу»
12 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» поделил очки с «Фиорентиной», «Интер» против «Наполи», «Лацио» в гостях у «Вероны»
13 минут назадLive
Зырянов о продаже Жерсона: «Зенит» остался в плюсе и получил допактивы: права на игроков из системы «Крузейро» и бонусы за последующие победы клуба. Жерсон отказался от части выплат»
19 минут назад
Агент Карла Баллак о его словах про «Реал»: «В контексте это высказывание абсолютно безобидно. Общество постоянно указывает, как надо выражать мысли, нам нужна искренность»
23 минуты назад
Сергей Кирьяков: «Никто из наших молодых футболистов не готов играть в топ-лигах Европы – они пока очень сырые. Батраков, Кисляк и Глушенков наиболее близки, может быть»
40 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «Вольфсбург», «Боруссия» Менхенгладбах разгромила «Аугсбург»
52 минуты назадLive
Кубок Англии. 3-й раунд. «МЮ» играет с «Брайтоном», «Арсенал» забил 4 гола «Портсмуту» в гостях
47 минут назадLive
Дивеев об уходе из ЦСКА: «Когда клуб предложил обмен, я понял, что пришло время двигаться дальше и настал момент перемен. Карьера футболиста состоит из сложных решений»
47 минут назад
Гонду о ЦСКА: «Нравятся игровая идея и то, как все устроено за пределами поля. Об интересе клуба узнал в октябре и ответил положительно, давно за ним слежу»
53 минуты назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Эспаньол» в гостях у «Леванте», «Райо» победил «Мальорку»
3 минуты назадLive
Мостовой о Дивееве: «Не понимаю, как ЦСКА отпустил его в «Зенит». Игорь – лучший центральный защитник России. После ухода Роши опасно терять еще одного игрока обороны»
12 минут назад
Кубок Франции. 1/16 финала. «Лилль» против «Лиона», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Парижем» в понедельник
16 минут назад
«Бавария» – «Вольфсбург». 1:1 – Пейчинович забил, у Фишера автогол. Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
Артета о 4:1 с «Портсмутом» в Кубке Англии: «Мы знали, что соперник навяжет борьбу – нужно было найти способ доминировать. Во втором тайме «Арсенал» сделал то, что должен был»
23 минуты назад
Аллегри после ничьих с «Дженоа» и «Фиорентиной»: «Милану» нужно снова начать побеждать. Для выхода в ЛЧ не хватает от 34 до 46 очков»
27 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». 0:1 – Груда открыл счет. Онлайн-трансляция
36 минут назадLive
Вратарь «Пари НН» Медведев назвал Златана сильнейшим форвардом, против которого играл: «Назову еще Дзюбу, в России точно. Они похожи по стилю игры»
47 минут назад
«Ты был избранным! Ты должен был бороться… 😂» Круговой цитатой из «Звездных войн» отреагировал на переход Дивеева в «Зенит» из ЦСКА
47 минут назад
«Милан» вырвал ничью с «Фиорентиной» – 1:1. Нкунку сравнял на 90-й, Ваноли получил красную за споры с судьей
сегодня, 16:06