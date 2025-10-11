😮 Гюндоган приехал в «Галатасарай» и сразу заскандалил – запретил нутеллу 🤐

Турецкий инсайдер и основатель портала 343 Ибрагим Сетен сообщил о любопытном эпизоде на тренировочной базе «Галатасарая».

По его словам, новичок команды Илкай Гюндоган потребовал убрать нутеллу с тренировочной базы клуба.

Фанаты оценили поступок хавбека.

💭 «Уж явно не этого от него ждали на первой тренировке».

💭 «Представьте лицо капитана команды».

💭 «Настоящий профессионал».

💭 «Наверное, опять худеет».

💭 «Самое забавное, что главным партнером сборной Германии была именно Nutella».