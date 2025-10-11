😮 Гюндоган приехал в «Галатасарай» и сразу заскандалил – запретил нутеллу 🤐
Турецкий инсайдер и основатель портала 343 Ибрагим Сетен сообщил о любопытном эпизоде на тренировочной базе «Галатасарая».
По его словам, новичок команды Илкай Гюндоган потребовал убрать нутеллу с тренировочной базы клуба.
Фанаты оценили поступок хавбека.
💭 «Уж явно не этого от него ждали на первой тренировке».
💭 «Представьте лицо капитана команды».
💭 «Настоящий профессионал».
💭 «Наверное, опять худеет».
💭 «Самое забавное, что главным партнером сборной Германии была именно Nutella».