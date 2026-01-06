Оуэн об Амориме: «Отставка стала неизбежной после его слов. «МЮ», должно быть, доволен, что он дал идеальный повод для расставания»

Оуэн об Амориме: «МЮ» доволен, что он дал им повод для расставания.

Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед » Майкл Оуэн поделился мнением об увольнении Рубена Аморима из «МЮ».

После матча АПЛ против «Лидса» (1:1) португалец заявил : «Я пришел работать менеджером «МЮ», а не тренером. Я не Тухель, Конте или Моуринью, но я менеджер «МЮ». Я не уйду, буду работать, пока меня не сменят».

«Отставка Аморима стала неизбежной после его слов по окончании матча с «Лидсом». Боссы «Юнайтед», должно быть, втайне довольны тем, что он дал им идеальный повод для расставания.

Вероятно, это правильное решение, но очевидного, ярко выраженного кандидата на замену сейчас нет», – написал Оуэн в X.