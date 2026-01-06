Кухарчук о Карседо и «Спартаке»: «Хотелось бы, чтобы народную команду тренировал россиянин – взять Юрана или Талалаева. Менять одного иностранного тренера на другого…»

Илья Кухарчук: хотелось бы, чтобы «Спартак» тренировал россиянин.

Нападающий «Черноморца» Илья Кухарчук высказался о назначении Хуана Карседо на пост главного тренера «Спартака ».

– Я не эксперт в этих делах, но со стороны обывателя, любителя футбола, конечно, хотелось бы, чтобы народную команду тренировал россиянин.

Кандидатов много, взять того же Сергея Юрана , который играл в «Спартаке», или Андрея Талалаева , который показывает отличные результаты с «Балтикой».

В любом случае русский тренер подходит народной команде больше, чем какой-то заграничный.

– Видели матчи «Пафоса» под руководством Карседо в Лиге чемпионов?

– Да, игра «Пафоса» удивила. В первом тайме с «Ювентусом» они могли трешку закидывать, хоть итальянцы и выиграли в итоге. Счет не по игре.

С Карседо я не знаком, не знаю, как у его пойдет в «Спартаке», но почему-то мне кажется, что это все циклично.

И менять одного иностранного тренера на другого… Как обыватель, я бы хотел, чтобы «Спартаком» руководил русский тренер, – сказал Илья Кухарчук.