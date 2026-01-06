Флик о Канселу в «Барсе»: «Нам нужно разумно подходить к выбору игроков – не можем тратить миллиарды. Был бы признателен, если бы Жоау перешел в нашу команду»

Ханси Флик оценил возможный переход Жоау Канселу в «Барселону».

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал возможный переход в команду защитника Жоау Канселу .

«Я поговорил со своим штабом. Мы считаем, что у нас есть альтернативы на позиции центрального защитника, когда вернется Рональд Араухо .

Жоао может играть на обеих позициях крайнего защитника. Буду рад, если сделка состоится. Мы говорили о подписании центрального защитника, но это хороший вариант на шесть месяцев.

В последние два года у нас сложилась ситуация, когда нам нужно разумно подходить к выбору игроков и их подписанию. Мы не можем тратить миллиарды.

Наши игроки прогрессируют, молодые футболисты развиваются – и мы в них верим. Теперь у нас есть возможность приобрести опытного игрока. Был бы признателен, если бы он перешел в нашу команду», – сказал главный тренер «Барселоны» Ханси Флик .

